O Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (29), que a maioria das tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump são ilegais. A informação é da ABC News.

O tarifaço de Trump, que impos sobretaxa de importação de 50% sobre o Brasil, entrou em vigor no último dia 6 de agosto. Com isso, parte dos produtos brasileiros passou a pagar a mais alta taxa do mundo para entrar nos Estados Unidos.

No dia 13 de agosto, o governo brasileiro apresentou um conjunto de medidas para apoiar empresas brasileiras impactadas pelas tarifas. O plano foi formalizado por meio de medida provisória (MP) enviada ao Congresso.

Em uma decisão de 7 a 4, nesta sexta-feira, o Tribunal para o Circuito Federal rejeitou a autorização de Trump para aplicar a maioria de suas tarifas, concordando com o tribunal inferior que as ações de Trump eram "inválidas por serem contrárias à lei".

No entanto, o Tribunal decidiu que as tarifas continuarão em vigor até dia 14 de outubro, permitindo ao governo Trump que apele à Suprema Corte.



A decisão, na verdade, levanta uma das questões jurídicas mais importantes para a Suprema Corte sobre o escopo da autoridade do presidente na política comercial.



O Tribunal de Apelações determinou, na decisão, que somente o Congresso, e não apenas o presidente, tem autoridade para impor tarifas



Trump reage à decisão



Em uma publicação em suas redes sociais, Trump reagiu à decisão do tribunal de apelações, alertando que uma ordem judicial bloqueando as tarifas "literalmente destruiria os Estados Unidos da América".

Prevendo o desafio legal esperado nas próximas semanas, ele pediu à Suprema Corte que decida que ele tem o poder de impor tarifas unilateralmente.



"Agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, usaremos esses recursos em benefício da nossa nação e tornaremos a América rica, forte e poderosa novamente! Obrigado pela atenção a este assunto", escreveu Trump.



Como o caso surgiu



Um grupo de pequenas empresas e uma coalizão de estados entraram com uma ação para bloquear as tarifas no início deste ano, argumentando que o presidente Trump havia excedido sua autoridade sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), raramente usada, quando emitiu uma série de tarifas em abril.

No mês seguinte, o Tribunal de Comércio Internacional de Nova York declarou que as tarifas eram ilegais e violavam a autoridade do Congresso para regular o comércio.



O governo Trump recorreu rapidamente da decisão, que foi suspensa enquanto o processo judicial se desenrolava.



O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal ouviu argumentos orais sobre as tarifas em julho, período em que o painel de juízes pareceu cético de que Trump poderia justificar as tarifas com base em uma emergência nacional.







Os juízes observaram que o texto do IEEPA nunca menciona explicitamente "tarifas" e que nenhum outro presidente tentou utilizar a lei da mesma maneira que Trump.



Antes da decisão desta sexta-feira, o procurador-geral dos EUA, John Sauer, pediu preventivamente ao tribunal que suspendesse a decisão para evitar "danos graves" às negociações em andamento e à política comercial do país.



Autoridades do governo Trump já haviam alertado que perder a capacidade de emitir tarifas "levaria a um perigoso constrangimento diplomático", ameaçaria as negociações em andamento entre a Rússia e a Ucrânia e "ameaçaria interesses estratégicos mais amplos dos EUA, tanto no país quanto no exterior".