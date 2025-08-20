As dezenas do concurso 278 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 145.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45.
Trevos: 3 - 2.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
4 apostas ganhadoras, R$ 125.321,02
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
45 apostas ganhadoras, R$ 4.950,96
4 acertos + 2 trevos
179 apostas ganhadoras, R$ 1.333,55
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2067 apostas ganhadoras, R$ 115,48
3 acertos + 2 trevos
2742 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
21020 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
156428 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2849 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.964.013,29 e o 2º sorteio avaliado em R$ 80.418,44. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 05 - 13 - 34 - 50 - 35 - 18.
2º sorteio: 35 - 44 - 28 - 43 - 36 - 40.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15
4 acertos
853 apostas ganhadoras R$ 97,95
3 acertos
14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54
4 acertos
562 apostas ganhadoras R$ 148,66
3 acertos
11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69
Quina
O concurso 6805 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.536.727,79. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
73 - 26 - 18 - 06 - 16.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51
3 acertos
4.005 apostas ganhadoras, R$ 106,08
2 acertos
93.387 apostas ganhadoras, R$ 4,54
Lotomania
O concurso 2812 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 556.785,82. Uma aposta faturou o prêmio máximo e uma ganhou o prêmio de R$ 78.351,38 por 0 acertos. Veja os números:
25 - 81 - 06 - 07 - 20 - 02 - 43 - 37 - 58 - 71 - 17 - 49 - 83 - 74 - 55 - 95 - 22 - 79 - 32 - 87.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 556.785,82
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54
18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 2.647,01
17 acertos
318 apostas ganhadoras, R$ 307,98
16 acertos
2240 apostas ganhadoras, R$ 43,72
15 acertos
9136 apostas ganhadoras, R$ 10,72
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 78.351,38
Super Sete
O concurso 735 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 7.
COLUNA 2 - 3.
COLUNA 3 - 0.
COLUNA 4 - 3.
COLUNA 5 - 2.
COLUNA 6 - 2.
COLUNA 7 - 8.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06
5 acertos
24 apostas ganhadoras, R$ 850,01
4 acertos
320 apostas ganhadoras, R$ 63,75
3 acertos
3.036 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Lotofácil
O concurso 3474 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
12 - 04 - 15 - 25 - 10 - 01 - 14 - 21 - 13 - 20 - 09 - 08 - 19 - 06 - 18.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72
14 acertos
192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49
13 acertos
7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
88745 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
479031 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO DE JANEIRO - RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.