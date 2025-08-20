Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 278 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 145.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45.

Trevos: 3 - 2.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

4 apostas ganhadoras, R$ 125.321,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

45 apostas ganhadoras, R$ 4.950,96

4 acertos + 2 trevos

179 apostas ganhadoras, R$ 1.333,55

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

2067 apostas ganhadoras, R$ 115,48

3 acertos + 2 trevos

2742 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

21020 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

156428 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2849 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.964.013,29 e o 2º sorteio avaliado em R$ 80.418,44. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 05 - 13 - 34 - 50 - 35 - 18.

2º sorteio: 35 - 44 - 28 - 43 - 36 - 40.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15

4 acertos

853 apostas ganhadoras R$ 97,95

3 acertos

14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54

4 acertos

562 apostas ganhadoras R$ 148,66

3 acertos

11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69

Quina

O concurso 6805 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.536.727,79. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

73 - 26 - 18 - 06 - 16.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51

3 acertos

4.005 apostas ganhadoras, R$ 106,08

2 acertos

93.387 apostas ganhadoras, R$ 4,54

Lotomania

O concurso 2812 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 556.785,82. Uma aposta faturou o prêmio máximo e uma ganhou o prêmio de R$ 78.351,38 por 0 acertos. Veja os números:

25 - 81 - 06 - 07 - 20 - 02 - 43 - 37 - 58 - 71 - 17 - 49 - 83 - 74 - 55 - 95 - 22 - 79 - 32 - 87.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 556.785,82

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54

18 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 2.647,01

17 acertos

318 apostas ganhadoras, R$ 307,98

16 acertos

2240 apostas ganhadoras, R$ 43,72

15 acertos

9136 apostas ganhadoras, R$ 10,72

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 78.351,38

Super Sete

O concurso 735 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 7.

COLUNA 2 - 3.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 3.

COLUNA 5 - 2.

COLUNA 6 - 2.

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06

5 acertos

24 apostas ganhadoras, R$ 850,01

4 acertos

320 apostas ganhadoras, R$ 63,75

3 acertos

3.036 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3474 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

12 - 04 - 15 - 25 - 10 - 01 - 14 - 21 - 13 - 20 - 09 - 08 - 19 - 06 - 18.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72

14 acertos

192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49

13 acertos

7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

88745 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

479031 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DE JANEIRO - RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

