As dezenas do concurso 2903 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (19), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 63.090.150,68. Uma aposta faturou o maior prêmio do concurso.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
27 - 20 - 46 - 50 - 54 - 24.
Premiação
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,68
5 acertos
51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22
4 acertos
3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75
Detalhamento
CAXIAS - MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
O concurso 6804 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.878.385,83. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
47 - 06 - 58 - 50 - 54.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11
3 acertos
2.250 apostas ganhadoras, R$ 140,89
2 acertos
61.220 apostas ganhadoras, R$ 5,17
Dia de Sorte
O concurso 1104 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 600.000,00. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:
18 - 23 - 12 - 14 - 11 - 09 - 04.
Mês da Sorte: 01 - Janeiro.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 595.493,22
6 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 2.252,10
5 acertos
1.682 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
18.745 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Janeiro41.603 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
PERDIZES - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Timemania
O concurso 2283 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 16.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
61 - 41 - 18 - 55 - 15 - 46.
Time do Coração: 01 - ABC/RN.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 85.293,69
5 acertos
114 apostas ganhadoras, R$ 2.137,68
4 acertos
2.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
27.018 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
ABC /RN
11.312 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3473 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 4.000.000,00. Cinco apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
14 - 09 - 05 - 23 - 25 - 19 - 04 - 13 - 06 - 07 - 12 - 17 - 03 - 02 - 18.
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 607.659,64
14 acertos
498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45
13 acertos
15869 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
175043 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
848441 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
BRASILIA - DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ITAUNA - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
CAMPO GRANDE - MS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TERESINA - PI
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
COTIA - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.