Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

As dezenas do concurso 2903 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (19), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 63.090.150,68. Uma aposta faturou o maior prêmio do concurso.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

27 - 20 - 46 - 50 - 54 - 24.

Premiação

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,68

5 acertos

51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22

4 acertos

3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75

Detalhamento

CAXIAS - MA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos





Quina

O concurso 6804 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.878.385,83. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

47 - 06 - 58 - 50 - 54.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11

3 acertos

2.250 apostas ganhadoras, R$ 140,89

2 acertos

61.220 apostas ganhadoras, R$ 5,17

Dia de Sorte

O concurso 1104 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 600.000,00. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:

18 - 23 - 12 - 14 - 11 - 09 - 04.

Mês da Sorte: 01 - Janeiro.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 595.493,22

6 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 2.252,10

5 acertos

1.682 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

18.745 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Janeiro41.603 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

PERDIZES - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

Timemania

O concurso 2283 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 16.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

61 - 41 - 18 - 55 - 15 - 46.

Time do Coração: 01 - ABC/RN.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 85.293,69

5 acertos

114 apostas ganhadoras, R$ 2.137,68

4 acertos

2.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

27.018 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ABC /RN

11.312 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3473 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 4.000.000,00. Cinco apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

14 - 09 - 05 - 23 - 25 - 19 - 04 - 13 - 06 - 07 - 12 - 17 - 03 - 02 - 18.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 607.659,64

14 acertos

498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45

13 acertos

15869 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

175043 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

848441 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

BRASILIA - DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ITAUNA - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CAMPO GRANDE - MS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

TERESINA - PI

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

COTIA - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

