As dezenas do concurso 2848 da Dupla Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 3.657.962,88 e o 2º sorteio é avaliado em R$ 86.767,38. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
1º sorteio: 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08.
2º sorteio: 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 5.256,21
4 acertos
739 apostas ganhadoras R$ 121,93
3 acertos
12.505 apostas ganhadoras R$ 3,60
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 3.547,94
4 acertos
697 apostas ganhadoras R$ 129,27
3 acertos
14.067 apostas ganhadoras R$ 3,20
Quina
O concurso 6803 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.101.700,40. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
27 - 43 - 33 - 71 - 65.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74
3 acertos
2.390 apostas ganhadoras, R$ 127,77
2 acertos
60.296 apostas ganhadoras, R$ 5,06
Super sete
O concurso 734 da Super sete sorteou o prêmio estimado de R$ 100.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 1;
COLUNA 2 - 8;
COLUNA 3 - 5;
COLUNA 4 - 7;
COLUNA 5 - 0;
COLUNA 6 - 9;
COLUNA 7 - 8.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
40 apostas ganhadoras, R$ 591,82
4 acertos
414 apostas ganhadoras, R$ 57,18
3 acertos
4.012 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Lotomania
O concurso 2811 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 3.395.774,32. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:
28 - 33 - 57 - 87 - 46 - 54 - 68 - 22 - 81 - 70 - 77 - 48 - 55 - 37 - 96 - 92 - 79 - 05 - 44 - 47.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 3.395.774,32
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 58.029,73
18 acertos
96 apostas ganhadoras, R$ 2.158,84
17 acertos
920 apostas ganhadoras, R$ 157,68
16 acertos
4550 apostas ganhadoras, R$ 31,88
15 acertos
17486 apostas ganhadoras, R$ 8,29
0 acertos
Não houve acertador
Detalhamento - 20 acertos
RIO DE JANEIRO - RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Lotofácil
O concurso 3472 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
11 - 02 - 07 - 23 - 18 - 03 - 24 - 12 - 15 - 19 - 25 - 13 - 21 - 10 - 05.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
350 apostas ganhadoras, R$ 838,10
13 acertos
13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.