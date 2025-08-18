Reprodução Dupla Sena

As dezenas do concurso 2848 da Dupla Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 3.657.962,88 e o 2º sorteio é avaliado em R$ 86.767,38. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

1º sorteio: 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08.

2º sorteio: 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 5.256,21

4 acertos

739 apostas ganhadoras R$ 121,93

3 acertos

12.505 apostas ganhadoras R$ 3,60

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 3.547,94

4 acertos

697 apostas ganhadoras R$ 129,27

3 acertos

14.067 apostas ganhadoras R$ 3,20





Quina



O concurso 6803 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.101.700,40. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

27 - 43 - 33 - 71 - 65.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74

3 acertos

2.390 apostas ganhadoras, R$ 127,77

2 acertos

60.296 apostas ganhadoras, R$ 5,06

Super sete

O concurso 734 da Super sete sorteou o prêmio estimado de R$ 100.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 1;

COLUNA 2 - 8;

COLUNA 3 - 5;

COLUNA 4 - 7;

COLUNA 5 - 0;

COLUNA 6 - 9;

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

40 apostas ganhadoras, R$ 591,82

4 acertos

414 apostas ganhadoras, R$ 57,18

3 acertos

4.012 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotomania

O concurso 2811 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 3.395.774,32. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:

28 - 33 - 57 - 87 - 46 - 54 - 68 - 22 - 81 - 70 - 77 - 48 - 55 - 37 - 96 - 92 - 79 - 05 - 44 - 47.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 3.395.774,32

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 58.029,73

18 acertos

96 apostas ganhadoras, R$ 2.158,84

17 acertos

920 apostas ganhadoras, R$ 157,68

16 acertos

4550 apostas ganhadoras, R$ 31,88

15 acertos

17486 apostas ganhadoras, R$ 8,29

0 acertos

Não houve acertador

Detalhamento - 20 acertos

RIO DE JANEIRO - RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Lotofácil

O concurso 3472 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

11 - 02 - 07 - 23 - 18 - 03 - 24 - 12 - 15 - 19 - 25 - 13 - 21 - 10 - 05.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

350 apostas ganhadoras, R$ 838,10

13 acertos

13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.

