Agência Brasil/ Reprodução + milionária

Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

+Milionária

A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 145 milhões no concurso 278. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (20).

Mega-Sena

A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (19), no concurso 2903, será de R$ 65 milhões.

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 6803, será de R$ 2,2 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (18).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 3,4 milhão no concurso 2811, que será sorteado nesta segunda-feira (18).

Timemania

A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2283, será de R$ 16,5 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (19).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (18) agora está em R$ 3,7 milhões para o concurso 2848.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (19) agora está em R$ 600 mil para o concurso 1104.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 100 mil para a próxima premiação, de número 734, que será realizada nesta segunda-feira (18).





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.