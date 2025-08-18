Concurso Público para a Niterói Trânsito (NITTRANS)
As inscrições para o concurso público da Niterói Trânsito (Nittrans) terminam nesta quinta-feira (21). São 59 vagas imediatas para cargos de nível médio, técnico e superior, com salários de até R$ 12 mil.

Os candidatos que desejam participar da seleção devem acessar o site da banca organizadora, FGV Conhecimento, e finalizar o cadastro. 

A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para vagas de nível médio e técnico, e R$ 125,00 para as de nível superior. O pagamento pode ser feito até às 23h59 do dia 22 de agosto.

Vagas

A maioria das vagas disponíveis (50) são para o cargo de Agente da Autoridade de Trânsito. As outras 9 vagas estão divididas entre os cargos de:

  • Advogado
  • Administrador
  • Arquiteto
  • Contador
  • Engenheiro Civil
  • Técnico de Segurança do Trabalho
  • Técnico Contábil
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Assistente Administrativo

A remuneração oferecida varia de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00. Confira os valores respectivos de cada vaga no  edital.

Provas

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva apenas para os de nível superior. As provas serão aplicadas em Niterói (RJ), no dia 12 de outubro de 2025. As datas e informações sobre as demais etapas serão divulgadas posteriormente em edital de convocação.


Concurso Nittrans

  • Vagas: 59 imediatas (nível médio, médio técnico e superior)
  • Remuneração: de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00
  • Escolaridade: médio, técnico e superior
  • Taxa de inscrição: R$ 90,00 (médio e técnico) / R$ 125,00 (superior)
  • Inscrições: até 21 de agosto de 2025 (FGV Conhecimento)
  • Provas: 12 de outubro de 2025 (em Niterói)
  • Etapas: prova objetiva (todos) e discursiva (nível superior)
