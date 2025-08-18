As inscrições para o concurso público da Niterói Trânsito (Nittrans) terminam nesta quinta-feira (21). São 59 vagas imediatas para cargos de nível médio, técnico e superior, com salários de até R$ 12 mil.
Os candidatos que desejam participar da seleção devem acessar o site da banca organizadora, FGV Conhecimento, e finalizar o cadastro.
A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para vagas de nível médio e técnico, e R$ 125,00 para as de nível superior. O pagamento pode ser feito até às 23h59 do dia 22 de agosto.
Vagas
A maioria das vagas disponíveis (50) são para o cargo de Agente da Autoridade de Trânsito. As outras 9 vagas estão divididas entre os cargos de:
- Advogado
- Administrador
- Arquiteto
- Contador
- Engenheiro Civil
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico Contábil
- Técnico em Geoprocessamento
- Assistente Administrativo
A remuneração oferecida varia de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00. Confira os valores respectivos de cada vaga no edital.
Provas
O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva apenas para os de nível superior. As provas serão aplicadas em Niterói (RJ), no dia 12 de outubro de 2025. As datas e informações sobre as demais etapas serão divulgadas posteriormente em edital de convocação.
Concurso Nittrans
- Vagas: 59 imediatas (nível médio, médio técnico e superior)
- Remuneração: de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00
- Escolaridade: médio, técnico e superior
- Taxa de inscrição: R$ 90,00 (médio e técnico) / R$ 125,00 (superior)
- Inscrições: até 21 de agosto de 2025 (FGV Conhecimento)
- Provas: 12 de outubro de 2025 (em Niterói)
- Etapas: prova objetiva (todos) e discursiva (nível superior)