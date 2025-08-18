Reprodução/Prefeitura de Niterói Concurso Público para a Niterói Trânsito (NITTRANS)

As inscrições para o concurso público da Niterói Trânsito (Nittrans) terminam nesta quinta-feira (21). São 59 vagas imediatas para cargos de nível médio, técnico e superior, com salários de até R$ 12 mil.

Os candidatos que desejam participar da seleção devem acessar o site da banca organizadora, FGV Conhecimento, e finalizar o cadastro.

A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para vagas de nível médio e técnico, e R$ 125,00 para as de nível superior. O pagamento pode ser feito até às 23h59 do dia 22 de agosto.

Vagas



A maioria das vagas disponíveis (50) são para o cargo de Agente da Autoridade de Trânsito. As outras 9 vagas estão divididas entre os cargos de:

Advogado

Administrador

Arquiteto

Contador

Engenheiro Civil

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico Contábil

Técnico em Geoprocessamento

Assistente Administrativo

A remuneração oferecida varia de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00. Confira os valores respectivos de cada vaga no edital.

Provas

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva apenas para os de nível superior. As provas serão aplicadas em Niterói (RJ), no dia 12 de outubro de 2025. As datas e informações sobre as demais etapas serão divulgadas posteriormente em edital de convocação.





Concurso Nittrans