Reprodução Concurso do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo abre incrições dia 13

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou nesta sexta-feira, 1º de agosto, o edital para o concurso público destinado ao cargo de escrevente técnico judiciário, com salário inicial é de R$ 6.345,94.

As vagas para a Capital e Circunscrições Judiciárias (CJs) da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ).

De acordo com o edital, o objetivo é a formação de um cadastro de reserva, com provimento de vagas conforme a necessidade do servido e a disponibilidade orçamentária.

É exigido nível médio dos candidatos.



As inscrições permanecerão abertas de 13 de agosto a 22 de setembro. O valor da taxa de inscrição é R$ 81.





A aplicação da prova está marcada para o dia 7 de dezembro.

De acordo com o edital, o concurso será realizado em uma única etapa, pela Fundação Vunesp. Terá provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva incluirá 70 questões de múltipla escolha e redação.



O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do TJ-SP.