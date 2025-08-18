Reprodução Provas serão realizadas em Florianópolis (SC)



A Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina (DPE-SC) abriu inscrições para concurso público com oportunidades para níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 5.423,72 a R$ 9.355,73.

De acordo co edital, são 14 vagas para contratação imediata, além de cadastro reserva.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 17h do dia 15 de setembro, no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), responsável pelo concurso.

São 7 vagas mais cadastro reserva para o cargo de analista jurídico, que exige nível superior em Direito, com salário de R$ 9.355,73, e mais 7 vagas mais cadastro reserva para o cargo de técnico administrativo, exigido nível médio, com salário de R$ 5.423,72.

Para os dois cargos há o benefício de auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

A jornada de trabalho será de 35 horas semanais — o equivalente a 7 horas por dia em regime de cinco dias úteis.

As provas acontecerão exclusivamente em Florianópolis, capital catarinese.





Para os dois cargos, será aplicada prova teórico-objetiva, eliminatória e classificatória. Para Técnico Administrativo, haverá prova de redação. E para Analista jurídico, prova discursiva.

Também faz parte do processo classificatória a prova de título.



A Defensoria Pública é uma instituição do estado que ajuda no acesso à Justiça para quem não tem condições de pagar por advogado.



A DPE orienta juridicamente, defende direitos humanos e atua em processos individuais ou coletivos, de forma gratuita.