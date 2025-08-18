Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante almoço oferecido ao Presidente da República do Equador, Daniel Noboa. Palácio Itamaraty – Brasília (DF)

O Governo Federal aproveitou a visita do presidente do Equador, Daniel Noboa, ao Brasil nesta segunda-feira (18) para avançar em novos acordos comerciais. Diante dos impactos provocados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às importações brasileiras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) destacou a importância de fortalecer as relações bilaterais na América do Sul, com ênfase no comércio e na integração econômica regional.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, Lula recebeu Noboa e abordou a balança comercial entre o Brasil e o Equador e assumiu o compromisso de buscar um equilíbrio para diminuir o déficit desfavorável ao país equatoriano. "Temos um intercâmbio de mais de 1 bilhão de dólares com um superávit superior a US$ 850 milhões em favor do Brasil" , afirmou o presidente brasileiro. Isso significa que o Brasil vende mais ao Equador do que compra, o que gera uma relação desproporcional e favorável aos brasileiros, mas desvantajosa para os equatorianos.

Diante desse desequilíbrio, Lula assegurou a disposição brasileira em buscar soluções, começando pela reabertura do mercado brasileiro para produtos equatorianos. “Estamos dispostos a trabalhar por um comércio mais equilibrado reduzindo barreiras a produtos equatorianos" , garantiu.

Entre as medidas anunciadas, Lula destacou a reabertura das importações de banana produzida no Equador. "Vamos começar cumprindo a decisão judicial que determinou a reabertura do mercado brasileiro para a banana produzida pelo Equador. Iniciaremos pela banana desidratada e, até o fim do ano, concluiremos a análise e risco para banana In Natura" , detalhou.

Além disso, de acordo com o presidente, a retomada da importação de camarão também está em pauta. Por outro lado, Lula afirmou que o Equador retribua a tentativa de equilibrar a balança comercial e "esteja atento aos produtos de interesse do Brasil, a começar pela carne suína".

Nesse sentido, o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União) reforçou, durante a visita de Noboa ao Congresso Nacional, na tarde desta segunda-feira, a importância de buscar "um caminho para ampliarmos essa relação" entre Brasil e Equador e afirmou que o parlamento brasileiro está "aberto para apoiar todos os acordos bilaterais que o governo do Brasil propuser" em relação ao país equatoriano.

“O parlamento brasileiro tem toda a boa vontade para estreitarmos mais a relação, com um olhar muito especial na relação com o parlamento equatoriano, que é unicameral" , disse Alcolumbre. O presidente do Congresso ainda ressaltou que o Brasil sempre esteve a postos para ajudar o Equador quando foi solicitado e que essa parceria deve permanecer como forma de fortalecer as democracias.

“Uma nação com o potencial e com a força do Brasil na América Latina, também na América do Sul, essa também é uma oportunidade de apresentarmos para o mundo que só o diálogo na relação verdadeira pode levar ao equilíbrio e à prosperidade das nossas nações, dos nossos países e, consequentemente, dos nossos povos” , concluiu Alcolumbre.





Integração regional

Lula também reforçou a necessidade de promover maior integração regional na América do Sul. O presidente brasileiro propôs a atualização do acordo Mercosul-Equador, que foi criado há mais de 20 anos, e se comprometeu a levar essa demanda aos demais sócios do bloco econômico.

“Em um cenário global desafiador, em que rivalidades se agravam e instituições multilaterais são esvaziadas, é preciso firmeza na defesa da nossa independência. Para o Brasil, a autonomia é um sinônimo de diversificação de parcerias, por isso, os laços com o Equador e com os demais vizinhos sul-americanos são prioridade para nós” , destacou Lula.

Para impulsionar o fluxo de pessoas e mercadorias, Lula celebrou a retomada de voos diretos entre São Paulo e Quito em 2026 e a discussão sobre "rodovias e hidrovias que conectarão Manaus ao Porto Equatoriano de Manta" no âmbito do programa Rota da Integração Sul-Americana.

Sobre isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) destacou o papel do parlamento em fortalecer a amizade entre os países e trazer "benefícios concretos para os nossos povos" . O deputado apontou que "em 2024 o Brasil foi o país que mais enviou produtos importados ao Equador" e que as duas nações têm sido "importantes investidoras em seu país com participação nas áreas de infraestrutura, indústria de alimentos e também na indústria farmacêutica".

Assim, a intenção, segundo Motta, é trabalhar para proporcionar um futuro ainda mais promissor nas relações bilaterais entre Brasil e Equador. “Nós temos sim o potencial de ampliar e diversificar o comércio e os investimentos bilaterais para maior proveito dos dois países" , avaliou o presidente da Câmara, acrescentando que o objetivo é "consolidar o espaço sul-americano como uma zona de prosperidade" .

Acordos assinados

AFP Daniel Noboa é presidente do Equador





Ainda durante a visita de Noboa, foram assinados três acordos bilaterais nas áreas de combate à fome e à pobreza, agricultura familiar e inteligência artificial. No campo social, foram firmados dois memorandos: o primeiro, assinado pelo Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e pela ministra das Relações Exteriores e Mobilidade Humana do Equador, Gabriela Somfeld, visa estabelecer cooperação técnica para a luta contra as desigualdades.

Este memorando busca a troca de experiências, estudos e conhecimentos sustentáveis para o desenvolvimento social, como forma de reduzir a fome e a pobreza. O segundo, assinado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e a ministra Somfeld, tem como objetivo a ampliação de políticas públicas sobre agricultura familiar e camponesa. A intenção é promover o desenvolvimento agropecuário e rural sustentáveis, a transição agroecológica, e o aumento da produção orgânica.

Ainda na esfera da cooperação, um memorando de entendimento foi assinado entre a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra equatoriana, com foco na cooperação na área de inteligência artificial. Este acordo pretende fortalecer a colaboração acadêmico-científica e a capacitação de profissionais em infraestruturas de computação de alto desempenho, visando o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial latino-americanos.

Além dos acordos formais, a segurança pública foi um tema de destaque nas discussões. O presidente Lula reforçou a oferta brasileira de cooperação em segurança ao presidente Noboa, anunciando a reabertura da agência da Polícia Federal em Quito e a oferta de treinamento em investigação de crimes financeiros para policiais equatorianos.

Nesse sentido, o presidente Noboa, por sua vez, reconheceu a luta do Equador contra o narcotráfico e a mineração ilegal, descrevendo-a como uma "guerra interna" e expressando a necessidade de "fortalecer laços" também em segurança. Ambos os líderes convergiram na ideia de que países da América do Sul precisam agir juntos para combater o crime organizado e transnacional.