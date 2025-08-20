Relações profissionais são diferentes das relações comerciais comuns. Elas são especiais porque envolvem um alto grau de influência, colaboração e abertura à vulnerabilidade. Quando construímos relações profissionais, estamos dispostos a ouvir diferentes pontos de vista, aprender com os outros e até mesmo mudar nossas próprias opiniões. Estabelecer, nutrir e capacitar essas relações envolve investimentos estratégicos em algumas áreas.

Esteja disposto a se ajustar a diferentes situações e formas de pensar e agir, pois a flexibilidade contribui para relações mais harmoniosas e amplia a perspectiva sobre diversos cenários. Agir com honestidade também é essencial: seja sincero e transparente em todas as suas interações, pois a honestidade estabelece a confiança e evita mal-entendidos. As relações sólidas se fundamentam na integridade e na retidão. Busque sempre a compreensão mútua. Entender as necessidades, os desafios e os objetivos das pessoas com quem você interage, como colegas, parceiros, clientes e colaboradores, facilita a colaboração eficaz, permitindo adaptar a comunicação e encontrar soluções benéficas para todos.

Na jornada profissional, é imprescindível considerar a colaboração com todos. Parcerias bem-sucedidas tendem a resultar em relacionamentos profissionais duradouros, sendo fundamental estar disposto e motivado a colaborar e trabalhar em equipe para alcançar objetivos compartilhados com maior eficácia. Isso tudo tendo em mente que a confiança é o alicerce de qualquer relacionamento profissional sólido. Para construí-la, seja honesto, mantenha suas promessas e seja consistente em suas ações. E, além de buscar novas conexões, dedique atenção e carinho às pessoas com quem já trabalha e aos clientes que fazem parte de sua empresa. Mantenha contato regularmente, ofereça ajuda e demonstre apreço.

Tenha em mente que a confiabilidade é uma qualidade altamente apreciada nos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Por isso, saiba honrar compromissos. Cumprir o que se promete gera confiança. Se você não puder cumprir, não prometa. Seja sincero e realista, tanto para os outros quanto para si mesmo. Honestidade, responsabilidade e integridade são elementos essenciais em todas as interações humanas.

Ponto importante para a construção de relações profissionais sólidas é saber praticar o networking de qualidade. Esteja disposto a expandir sua rede de contatos de maneira ativa. Buscar conhecer pessoas e estabelecer conexões é uma parte importante para construir relacionamentos profissionais de peso. Também é importante estar ciente de que, em qualquer contexto no qual duas ou mais pessoas interagem, é natural que surjam conflitos, e isso também se aplica aos relacionamentos profissionais. Cada conflito é único e requer abordagens diferenciadas. A chave para evitar que eles prejudiquem a atmosfera positiva da equipe está em aprender a gerenciá-los de maneira construtiva. Isso envolve manter a calma, direcionar o foco para soluções e preservar um ambiente pautado pelo respeito e pela compreensão.

Vivemos em uma realidade em que o conhecimento muda, se expande e transforma constantemente. Por isso, é necessário habituar-se ao aprendizado contínuo (o lifelong lerning). Quanto mais você se desenvolve, mais valioso se torna em suas relações profissionais. Invista em um aprendizado contínuo, tanto no que diz respeito às habilidades técnicas quanto às habilidades interpessoais. E, acima de tudo, esteja aberto para aprender: absorva conhecimento, perspectivas e oportunidades valiosas de cada pessoa que cruzar o seu caminho.

Saiba também que nem só de habilidades técnicas se constrói uma carreira profissional, muito menos relações. Já é sabido que as habilidades socioemocionais podem ser até mais valiosas, pois implicam diretamente no sucesso no ambiente de trabalho. Por isso, investir em algumas das chamadas soft skills é necessário. Desenvolver a empatia, por exemplo, fortalece conexões interpessoais e reduz mal-entendidos. Ao compreender as perspectivas e os sentimentos dos outros, promovemos relações autênticas e sólidas. Praticar o reconhecimento e a gratidão também são boas estratégias. Pesquisas indicam que dedicar quinze minutos por dia, cinco vezes por semana, à prática da gratidão, ao longo de um período mínimo de seis semanas, pode aprimorar o bem-estar mental e, potencialmente, desencadear uma transformação de perspectiva duradoura. Além disso, os benefícios chegam também à saúde física, contribuem para o seu sucesso, criam um ambiente positivo e incentivam a colaboração contínua. Um ditado popular diz: “Sempre obtenho mais daquilo pelo qual sou grato”. Ser consciente das bênçãos recebidas e expressar apreço pelo que temos nos ajuda a enriquecer de várias maneiras.

Essas e várias outras atitudes promovem um ambiente propício para o crescimento e o sucesso tanto individual quanto coletivo. Além disso, contribuem também para um clima positivo em todas as esferas da vida. Há que praticá-las, de maneira honesta e dedicada, para construir relações profissionais que gerem boas oportunidades. No fim, todos saem ganhando.

Janguiê Diniz - Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Fundador da JD Business Academy, Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior