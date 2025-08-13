Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 276 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 142.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

12 - 46 - 35 - 28 - 16 - 39.

Trevos: 5 - 2.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

3 apostas ganhadoras, R$ 159.519,26

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

21 apostas ganhadoras, R$ 10.128,21

4 acertos + 2 trevos

148 apostas ganhadoras, R$ 1.539,76

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1632 apostas ganhadoras, R$ 139,63

3 acertos + 2 trevos

2921 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

17997 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

22658 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

140542 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2846 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.074.436,65 e o 2º sorteio avaliado em R$ 73.299,77. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 31 - 39 - 49 - 36 - 15 - 37.

2º sorteio: 12 - 30 - 37 - 44 - 16 - 39.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 7.404,02

4 acertos

507 apostas ganhadoras R$ 150,20

3 acertos

10.603 apostas ganhadoras R$ 3,59

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 9.995,42

4 acertos

563 apostas ganhadoras R$ 135,26

3 acertos

10.446 apostas ganhadoras R$ 3,64

Quina

O concurso 6799 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.124.420,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

04 - 32 - 37 - 43 - 19.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

57 apostas ganhadoras, R$ 5.835,61

3 acertos

3.673 apostas ganhadoras, R$ 86,24

2 acertos

83.130 apostas ganhadoras, R$ 3,81

Lotomania

O concurso 2809 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.950.050,07. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

81 - 72 - 88 - 75 - 41 - 23 - 96 - 08 - 71 - 50 - 48 - 99 - 25 - 17 - 53 - 30 - 19 - 95 - 84 - 65.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 66.992,99

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.283,85

17 acertos

442 apostas ganhadoras, R$ 284,18

16 acertos

2562 apostas ganhadoras, R$ 49,02

15 acertos

11195 apostas ganhadoras, R$ 11,22

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 732 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 3.

COLUNA 2 - 2.

COLUNA 3 - 5.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 6.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 17.736,07

5 acertos

81 apostas ganhadoras, R$ 938,41

4 acertos

1.486 apostas ganhadoras, R$ 51,15

3 acertos

12.814 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3468 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Cinco apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

12 - 24 - 03 - 06 - 09 - 10 - 04 - 18 - 21 - 19 - 01 - 25 - 13 - 14 - 23.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 274.124,10

14 acertos

353 apostas ganhadoras, R$ 1.163,04

13 acertos

9702 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

103907 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

528537 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

OLINDA - PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

EMBU DAS ARTES - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JUNDIAI - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.