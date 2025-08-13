As dezenas do concurso 276 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 142.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
12 - 46 - 35 - 28 - 16 - 39.
Trevos: 5 - 2.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 159.519,26
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
21 apostas ganhadoras, R$ 10.128,21
4 acertos + 2 trevos
148 apostas ganhadoras, R$ 1.539,76
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1632 apostas ganhadoras, R$ 139,63
3 acertos + 2 trevos
2921 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
17997 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
22658 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
140542 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2846 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 3.074.436,65 e o 2º sorteio avaliado em R$ 73.299,77. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 31 - 39 - 49 - 36 - 15 - 37.
2º sorteio: 12 - 30 - 37 - 44 - 16 - 39.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 7.404,02
4 acertos
507 apostas ganhadoras R$ 150,20
3 acertos
10.603 apostas ganhadoras R$ 3,59
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 9.995,42
4 acertos
563 apostas ganhadoras R$ 135,26
3 acertos
10.446 apostas ganhadoras R$ 3,64
Quina
O concurso 6799 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.124.420,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
04 - 32 - 37 - 43 - 19.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
57 apostas ganhadoras, R$ 5.835,61
3 acertos
3.673 apostas ganhadoras, R$ 86,24
2 acertos
83.130 apostas ganhadoras, R$ 3,81
Lotomania
O concurso 2809 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.950.050,07. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
81 - 72 - 88 - 75 - 41 - 23 - 96 - 08 - 71 - 50 - 48 - 99 - 25 - 17 - 53 - 30 - 19 - 95 - 84 - 65.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 66.992,99
18 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.283,85
17 acertos
442 apostas ganhadoras, R$ 284,18
16 acertos
2562 apostas ganhadoras, R$ 49,02
15 acertos
11195 apostas ganhadoras, R$ 11,22
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 732 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 3.
COLUNA 2 - 2.
COLUNA 3 - 5.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 3.
COLUNA 6 - 6.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 17.736,07
5 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 938,41
4 acertos
1.486 apostas ganhadoras, R$ 51,15
3 acertos
12.814 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Lotofácil
O concurso 3468 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Cinco apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
12 - 24 - 03 - 06 - 09 - 10 - 04 - 18 - 21 - 19 - 01 - 25 - 13 - 14 - 23.
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 274.124,10
14 acertos
353 apostas ganhadoras, R$ 1.163,04
13 acertos
9702 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
103907 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
528537 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
OLINDA - PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
EMBU DAS ARTES - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
JUNDIAI - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.