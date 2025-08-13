FreePik Café Geisha do Panamá bate recorde e vale mais que ouro

O Panamá voltou a fazer história no mercado mundial de cafés especiais. No leilão internacional Best of Panama 2025, realizado online, um lote de café da variedade Geisha foi vendido por impressionantes US$ 30.204 por quilo (R$ 160,442.84) estabelecendo um novo recorde mundial de preço. As informações são da UPI.

O lote campeão, da categoria washed (lavado), foi cultivado pela tradicional Hacienda La Esmeralda, localizada em Boquete, na província de Chiriquí, e adquirido por um comprador de Dubai.

Na categoria natural (processo seco), também da Hacienda La Esmeralda, um comprador da China desembolsou US$ 23.608 por quilo. Já na categoria varietal, um lote da variedade Laurina foi vendido por US$ 8.040 (R$ 42,955.88) por quilo para um comprador de Pequim.

No total, 30 dos 50 lotes oferecidos superaram a marca de US$ 1.000 (R$ 5,308.21) por quilo, gerando vendas recordes de mais de US$ 2,8 milhões (R$ 15.111.740). O preço médio atingiu US$ 2.861,20 (R$ 15.442,04) por quilo, mais que o dobro do registrado em 2024.

O leilão contou com forte presença internacional, com lances vindos de China, Japão, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Canadá, entre outros países.

Rachel Peterson, representante da Hacienda La Esmeralda, celebrou o resultado como “um reconhecimento ao esforço de toda a equipe e à dedicação do Panamá em cultivar excelência”. Para Richard Koyner, presidente da Specialty Coffee Association of Panama, a conquista “posiciona o Panamá como o país dos melhores cafés do mundo” e abre novas oportunidades para os produtores locais.

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, parabenizou os cafeicultores e destacou que o feito coloca o país em posição privilegiada entre os consumidores mais exigentes.





Originário da Etiópia, o Geisha é uma variedade de café arábica valorizada por seu aroma floral, notas frutadas, acidez vibrante e corpo sedoso. No Panamá (especialmente nas áreas montanhosas de Boquete e Volcán) alcança qualidade excepcional graças à altitude acima de 1.500 metros, solos vulcânicos e microclimas únicos.

A fama internacional do Geisha começou em 2004, quando a família Peterson apresentou a variedade no Best of Panama, revolucionando o setor de cafés especiais. Desde então, acumula prêmios, quebra recordes e é conhecido como o “champanhe” do mundo do café.