Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

As dezenas do concurso 2278 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 13.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

44 - 34 - 17 - 36 - 14 - 38 - 53.

Time do coração: 02 - Altos/PI.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 63.733,52

5 acertos

224 apostas ganhadoras, R$ 1.219,39

4 acertos

3.686 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

32.984 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ALTOS /PI

9.565 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Mega-sena



O concurso 2898 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.775.323,78. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

32 - 38 - 30 - 48 - 14 - 23.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras, R$ 61.349,01

4 acertos

1.483 apostas ganhadoras, R$ 1.363,78

Quina

O concurso 6794 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.087.571,31. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

24 - 71 - 30 - 01 - 62.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

16 apostas ganhadoras, R$ 24.461,53

3 acertos

2.394 apostas ganhadoras, R$ 155,70

2 acertos

69.195 apostas ganhadoras, R$ 5,38

Dia de Sorte

O concurso 1099 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 370.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

01 - 03 - 04 - 25 - 23 - 13 - 08.

Mês da Sorte: 01 - Janeiro.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14

5 acertos

1.179 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

16.410 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Janeiro

43.643 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

O concurso 3463 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o valor máximo do sorteio. Veja os números:

11 - 08 - 16 - 06 - 02 - 17 - 15 - 18 - 14 - 22 - 01 - 07 - 21 - 04 - 19.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99

14 acertos

190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03

13 acertos

6183 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

79209 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

446088 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Timemania é ideal para quem ama futebol e ainda quer concorrer a prêmios. Para jogar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração.

Em cada sorteio, são sorteados sete números e um time. Ganha quem acertar de três a sete números ou o Time do Coração.

É possível facilitar sua aposta com a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou com a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos. O valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Bolão

No Bolão da Timemania, você pode apostar em grupo. Basta marcar a opção no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 7,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 3,50. É possível dividir entre 2 a 15 cotas e realizar até 15 apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.