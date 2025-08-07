As dezenas do concurso 2278 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 13.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
44 - 34 - 17 - 36 - 14 - 38 - 53.
Time do coração: 02 - Altos/PI.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 63.733,52
5 acertos
224 apostas ganhadoras, R$ 1.219,39
4 acertos
3.686 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
32.984 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
ALTOS /PI
9.565 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega-sena
O concurso 2898 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.775.323,78. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
32 - 38 - 30 - 48 - 14 - 23.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras, R$ 61.349,01
4 acertos
1.483 apostas ganhadoras, R$ 1.363,78
Quina
O concurso 6794 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.087.571,31. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
24 - 71 - 30 - 01 - 62.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
16 apostas ganhadoras, R$ 24.461,53
3 acertos
2.394 apostas ganhadoras, R$ 155,70
2 acertos
69.195 apostas ganhadoras, R$ 5,38
Dia de Sorte
O concurso 1099 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 370.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
01 - 03 - 04 - 25 - 23 - 13 - 08.
Mês da Sorte: 01 - Janeiro.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14
5 acertos
1.179 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
16.410 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Janeiro
43.643 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Lotofácil
O concurso 3463 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o valor máximo do sorteio. Veja os números:
11 - 08 - 16 - 06 - 02 - 17 - 15 - 18 - 14 - 22 - 01 - 07 - 21 - 04 - 19.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99
14 acertos
190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03
13 acertos
6183 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
79209 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
446088 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Timemania é ideal para quem ama futebol e ainda quer concorrer a prêmios. Para jogar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração.
Em cada sorteio, são sorteados sete números e um time. Ganha quem acertar de três a sete números ou o Time do Coração.
É possível facilitar sua aposta com a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou com a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos. O valor da aposta simples é de R$ 3,50.
Bolão
No Bolão da Timemania, você pode apostar em grupo. Basta marcar a opção no volante ou pedir ao atendente da lotérica.
O valor mínimo do bolão é de R$ 7,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 3,50. É possível dividir entre 2 a 15 cotas e realizar até 15 apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.
Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.