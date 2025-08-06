Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 274 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 138.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

01 - 33 - 24 - 25 - 22 - 02.

Trevos: 1 - 6.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

28 apostas ganhadoras, R$ 23.929,44

4 acertos + 2 trevos

162 apostas ganhadoras, R$ 1.363,50

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

2107 apostas ganhadoras, R$ 104,83

3 acertos + 2 trevos

3046 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

20227 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

20707 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

146324 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2843 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.245.193,80 e o 2º sorteio avaliado em R$ 63.139,17. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 11 - 03 - 46 - 04 - 35 - 18.

2º sorteio: 39 - 08 - 28 - 10 - 43 - 25.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 7.174,91

4 acertos

524 apostas ganhadoras R$ 125,18

3 acertos

10.924 apostas ganhadoras R$ 3,00

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

16 apostas ganhadoras R$ 3.228,71

4 acertos

684 apostas ganhadoras R$ 95,90

3 acertos

11.337 apostas ganhadoras R$ 2,89

Quina

O concurso 6793 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.174.340,83. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

30 - 38 - 29 - 73 - 39.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28

3 acertos

1.823 apostas ganhadoras, R$ 179,62

2 acertos

55.397 apostas ganhadoras, R$ 5,91

Lotomania

O concurso 2806 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.360.199,88. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:

71 - 62 - 36 - 92 - 26 - 46 - 20 - 06 - 18 - 85 - 44 - 90 - 81 - 12 - 94 - 38 - 24 - 96 - 95 - 61.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.360.199,89

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 98.028,37

18 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 3.311,77

17 acertos

455 apostas ganhadoras, R$ 269,30

16 acertos

2456 apostas ganhadoras, R$ 49,89

15 acertos

12269 apostas ganhadoras, R$ 9,98

0 acertos

Não houve acertador

Detalhamento - 20 acertos

JI-PARANA - RO

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Super Sete

O concurso 729 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 1.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 3.

COLUNA 4 - 1.

COLUNA 5 - 7.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 6.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 5.438,70

5 acertos

99 apostas ganhadoras, R$ 627,84

4 acertos

1.224 apostas ganhadoras, R$ 50,78

3 acertos

10.726 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3462 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Quatro apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

25 - 17 - 13 - 16 - 24 - 19 - 01 - 20 - 10 - 18 - 15 - 02 - 09 - 14 - 22.

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62

14 acertos

344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70

13 acertos

13050 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

162791 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

920363 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

JOINVILLE - SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GUARULHOS - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.