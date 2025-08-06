+ milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP
+ milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso  274 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 138.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. 

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e no  Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

01 - 33 - 24 - 25 - 22 - 02.

Trevos: 1 - 6.

Premiação

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
28 apostas ganhadoras, R$ 23.929,44

4 acertos + 2 trevos
162 apostas ganhadoras, R$ 1.363,50

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2107 apostas ganhadoras, R$ 104,83

3 acertos + 2 trevos
3046 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
20227 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
20707 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
146324 apostas ganhadoras, R$ 6,00


Dupla Sena

O concurso  2843 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.245.193,80   e o 2º sorteio avaliado em R$ 63.139,17. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 11 - 03 - 46 - 04 - 35 - 18.

2º sorteio: 39 - 08 - 28 - 10 - 43 - 25.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 7.174,91

4 acertos
524 apostas ganhadoras R$ 125,18

3 acertos
10.924 apostas ganhadoras R$ 3,00

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 3.228,71

4 acertos
684 apostas ganhadoras R$ 95,90

3 acertos
11.337 apostas ganhadoras R$ 2,89

Quina

O concurso 6793 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.174.340,83.  Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

30 - 38 - 29 - 73 - 39.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28

3 acertos
1.823 apostas ganhadoras, R$ 179,62

2 acertos
55.397 apostas ganhadoras, R$ 5,91

Lotomania

O concurso 2806 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em  R$ 1.360.199,88. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:

71 - 62 - 36 - 92 - 26 - 46 - 20 - 06 - 18 - 85 - 44 - 90 - 81 - 12 - 94 - 38 - 24 - 96 - 95 - 61.

Premiação

20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.360.199,89

19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 98.028,37

18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 3.311,77

17 acertos
455 apostas ganhadoras, R$ 269,30

16 acertos
2456 apostas ganhadoras, R$ 49,89

15 acertos
12269 apostas ganhadoras, R$ 9,98

0 acertos
Não houve acertador

Detalhamento - 20 acertos
JI-PARANA - RO
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Super Sete

O concurso  729 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 1.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 3.

COLUNA 4 - 1.

COLUNA 5 - 7.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 6.

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 5.438,70

5 acertos
99 apostas ganhadoras, R$ 627,84

4 acertos
1.224 apostas ganhadoras, R$ 50,78

3 acertos
10.726 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3462 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Quatro apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

25 - 17 - 13 - 16 - 24 - 19 - 01 - 20 - 10 - 18 - 15 - 02 - 09 - 14 - 22.

Premiação

15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62

14 acertos
344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70

13 acertos
13050 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
162791 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
920363 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento
CANAL ELETRONICO
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

JOINVILLE - SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GUARULHOS - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6. 

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados. 

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

