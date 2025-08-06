As dezenas do concurso 274 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (06), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 138.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
01 - 33 - 24 - 25 - 22 - 02.
Trevos: 1 - 6.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
28 apostas ganhadoras, R$ 23.929,44
4 acertos + 2 trevos
162 apostas ganhadoras, R$ 1.363,50
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2107 apostas ganhadoras, R$ 104,83
3 acertos + 2 trevos
3046 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
20227 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
20707 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
146324 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2843 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 2.245.193,80 e o 2º sorteio avaliado em R$ 63.139,17. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 11 - 03 - 46 - 04 - 35 - 18.
2º sorteio: 39 - 08 - 28 - 10 - 43 - 25.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 7.174,91
4 acertos
524 apostas ganhadoras R$ 125,18
3 acertos
10.924 apostas ganhadoras R$ 3,00
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 3.228,71
4 acertos
684 apostas ganhadoras R$ 95,90
3 acertos
11.337 apostas ganhadoras R$ 2,89
Quina
O concurso 6793 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.174.340,83. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
30 - 38 - 29 - 73 - 39.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28
3 acertos
1.823 apostas ganhadoras, R$ 179,62
2 acertos
55.397 apostas ganhadoras, R$ 5,91
Lotomania
O concurso 2806 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.360.199,88. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:
71 - 62 - 36 - 92 - 26 - 46 - 20 - 06 - 18 - 85 - 44 - 90 - 81 - 12 - 94 - 38 - 24 - 96 - 95 - 61.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.360.199,89
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 98.028,37
18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 3.311,77
17 acertos
455 apostas ganhadoras, R$ 269,30
16 acertos
2456 apostas ganhadoras, R$ 49,89
15 acertos
12269 apostas ganhadoras, R$ 9,98
0 acertos
Não houve acertador
Detalhamento - 20 acertos
JI-PARANA - RO
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Super Sete
O concurso 729 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 4.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 1.
COLUNA 2 - 1.
COLUNA 3 - 3.
COLUNA 4 - 1.
COLUNA 5 - 7.
COLUNA 6 - 8.
COLUNA 7 - 6.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 5.438,70
5 acertos
99 apostas ganhadoras, R$ 627,84
4 acertos
1.224 apostas ganhadoras, R$ 50,78
3 acertos
10.726 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Lotofácil
O concurso 3462 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Quatro apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
25 - 17 - 13 - 16 - 24 - 19 - 01 - 20 - 10 - 18 - 15 - 02 - 09 - 14 - 22.
Premiação
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62
14 acertos
344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70
13 acertos
13050 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
162791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
920363 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
JOINVILLE - SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
GUARULHOS - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.