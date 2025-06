Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)





As dezenas do concurso 2259 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 5.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



05 - 48 - 11 - 36 - 23 - 74 - 26.

Time do Coração: 66 - Sampaio Corrêa/MA.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 57.339,77

5 acertos

112 apostas ganhadoras, R$ 1.462,74

4 acertos

2.166 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

20.027 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

SAMP CORREA /MA

5.213 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega-sena

O concurso 2879 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.711.262,83. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

29 - 52 - 11 - 56 - 47 - 20.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

83 apostas ganhadoras, R$ 17.732,87

4 acertos

1.553 apostas ganhadoras, R$ 1.353,90

Dia de Sorte

O concurso 1080 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Uma aposta ganhadora levou o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

17 - 27 - 20 - 01 - 09 - 07 - 21.

Mês da Sorte: 10 - Outubro.

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 164.819,43

6 acertos

23 apostas ganhadoras, R$ 3.071,17

5 acertos

1.017 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

13.343 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Outubro46.765 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

Lotofácil

O concurso 3425 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

05 - 21 - 07 - 13 - 06 - 04 - 24 - 08 - 15 - 10 - 16 - 09 - 25 - 11 - 17.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 734.757,13

14 acertos

207 apostas ganhadoras, R$ 2.126,45

13 acertos

6494 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

85739 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

487430 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

ELOI MENDES - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

MARMELOPOLIS - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Timemania é ideal para quem ama futebol e ainda quer concorrer a prêmios. Para jogar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração.

Em cada sorteio, são sorteados sete números e um time. Ganha quem acertar de três a sete números ou o Time do Coração.

É possível facilitar sua aposta com a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou com a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos. O valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Bolão

No Bolão da Timemania, você pode apostar em grupo. Basta marcar a opção no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 7,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 3,50. É possível dividir entre 2 a 15 cotas e realizar até 15 apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.