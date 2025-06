Divulgação McDonald's McDonald’s lança combo com tema de Fórmula 1 e carrinhos F1





Os fãs de velocidade e fast-food poderão viver uma nova experiência nos restaurantes do McDonald’s em todo o Brasil. A rede lançou o McMenu F1 O Filme, um combo especial em edição limitada que une o clássico Quarteirão com um toque de bacon crocante e duas miniaturas exclusivas de carros de corrida. A novidade celebra o lançamento do longa inspirado na história da liga esportiva mais conhcida do mundo, que estreia nesta semana nos cinemas.

Um dos carrinhos tem pintura personalizada nas cores do McDonald’s. O outro faz referência direta ao universo do filme, com a fictícia equipe APXGP retratada em uma réplica do carro usado nas telonas. Os brinquedos podem ser adquiridos separadamente ou dentro do novo combo, que será vendido em uma embalagem exclusiva inspirada no universo da Fórmula 1®.

Divulgação Cartaz de divulgação

“O McDonald’s e a Fórmula 1 são marcas que atravessam gerações, movidas por paixões que se renovam a cada temporada”, diz Ilca Sierra, diretora de marketing do McDonald’s no Brasil. “Queremos celebrar essa conexão com os fãs do esporte e com os colecionadores, oferecendo uma experiência que vai além da refeição.”

A ação faz parte de uma campanha publicitária criada pela agência GALERIA.ag, que reforça o ritual familiar de assistir às corridas acompanhado de um lanche do Méqui. A divulgação nas redes sociais será feita por influenciadores como Juzão, Fórmula Week, Rodolpho Santos e Rodrigo Grossi.

O combo McMenu F1 - O Filme, composto por 1 Quarterão com Bacon + 1 McFritas + 1 Refri Refil, servido no copo de 500ml, custa a partir de R$99,90, um edição exclusiva e que fica disponível por tempo limitado, enquanto durarem os estoques. Os clientes também podem adquirir a miniatura separadamente pelo valor de R$74,90.

Experiências imersivas

Além do combo, os consumidores de São Paulo terão experiências imersivas em duas unidades da rede. A fachada do Méqui 1000, na Avenida Paulista, foi decorada com bandeiras quadriculadas e ganhou um carro de Fórmula 1.





Já a loja da Rua Henrique Schaumann contará com um simulador de corrida disponível aos fins de semana, entre os dias 28 de junho e 20 de julho, além de uma réplica do carro do filme logo na entrada.

O combo McMenu F1 O Filme poderá ser adquirido nos totens de autoatendimento, no balcão, Drive-Thru ou pelo app do Méqui, na função Peça e Retire.