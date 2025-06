Reprodução +Milionária





O concurso 258 da +Milionária foi realizado às 20h desta quarta-feira (11), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e como ninguém acertou as seis dezenas com dois trevos, o prêmio estimado de R$ 110 milhões acumulou e subiu para R$ 112 milhões.

O próximo sorteio será no sábado (14), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa e pelo Facebook das Loterias Caixa.

Como jogar na +Milionária

A +Milionária é a modalidade mais recente das Loterias CAIXA. Cada aposta custa R$ 6,00 e consiste na escolha de 6 números de um total de 50, além de 2 trevos numerados entre 1 e 6.

O jogador também pode optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher os números, ou pela Teimosinha, que repete a mesma aposta por até 5 sorteios seguidos.

Para quem prefere apostar em grupo, há a opção do Bolão CAIXA, com apostas a partir de R$ 12,00 e cotas mínimas de R$ 6,00 por participante.

Os sorteios acontecem sempre às quartas e aos sábados, a partir das 20h, com prêmios que partem de R$ 10 milhões.

O valor bruto da premiação corresponde a 43,79% do total arrecadado, e a distribuição ocorre em 10 faixas, desde os grandes vencedores até apostas com acertos parciais.

Faixas de premiação e valores fixos

Das 10 faixas, quatro oferecem valores fixos. Um acerto de 2 números e 1 trevo, por exemplo, rende R$ 6,00.

Já 3 números e 2 trevos pagam R$ 50,00.

As faixas mais altas têm premiações proporcionais à arrecadação do concurso.

Entre os maiores prêmios, a Faixa 1 é a principal, destinada a apostas com 6 números certos e os 2 trevos corretos. Essa faixa recebe 62% do valor restante após os prêmios fixos.

As demais faixas de maior valor seguem com porcentagens menores, conforme o nível de acertos.





Quais são as chances reais de ganhar?

As chances de ganhar o prêmio máximo (6 números + 2 trevos) com uma aposta simples são de 1 em 238.360.500.

Para quem deseja aumentar as chances, é possível adicionar mais números e trevos à aposta, o que eleva significativamente o valor, mas reduz drasticamente a probabilidade de erro.

Por exemplo, apostando com 10 números e 2 trevos, a chance de ganhar na Faixa 1 passa a ser de 1 em 1.135.050. Mesmo com 12 números e 2 trevos, a chance máxima de acerto sobe para 1 em 257.966.

Já em faixas menores, como a de 2 números e 1 trevo, a probabilidade com aposta simples é de 1 em 15, sendo a mais fácil de todas.

Os valores atrativos dos prêmios, especialmente em sorteios acumulados como o atual, estimulam a participação de apostadores de todo o país.