Reprodução Instagram Vacas de frente pro mar: fazenda em ilha está à venda por R$ 80 milhões





A Fazenda Tapera Shima, em Ilha Grande, Angra dos Reis, está sendo vendida por R$ 80 milhões. O imóvel, que possui incríveis 2 milhões de m² possui criação de animais, inclusive vacas.

Fundada por uma família de origem japonesa, a fazenda mantém parte de sua área preservada e com uso tradicional. Com uma cachoeira particular, árvores frutíferas e um mar sem ondas chamou a atenção das pessoas na internet.

Além de todos os números mencionados no parágrafo acima, a Fazenda Tapera Shima surpreende, pois é local de fácil acesso de quatro praias: Praia de Tapera, Praia de Sitio Forte, Praia de Ubatubinha (ou Praia da Longa, como também conhecida) e Praia Maguariquesaba.

Aproximadamente metade da praia de Tapera é propriedade da fazenda, delimitada por cercas e usada como pastagem, frequentemente com gado à vista de quem chega de barco.





Há dois cais (um em cada ponta da praia) pertencentes à fazenda, além de um pequeno riacho que deságua no mar.

O acesso é possível por trilhas (como a T06, conectada à Praia do Sítio Forte e Ubatubinha) ou por barcos/táxi‑boat.

Apenas compradores brasileros podem adquirir a fazenda? Não. Há também, um vídeo em inglês divulgando a venda do imóvel em inglês. A narração conta de um pouco que o local pode proporcionar aos seus futuros donos, tudo isso por USD 15.000.000 (R$ 83.074.510,05).

Os 2 milhões de metros quadrados de área comecou a ser vendido em 1 de junho e já chama a atenção de curiosos nos comentários dos vídeos.

"Qual a possibilidade de construção de condomínio?", questionou uma pessoa.

"Poderiam dividir em lotes de chácaras, ranchos e vender, ganhariam mais.", disse outro usuário em relação ao tamanho da área vendida.





Origens da ocupação da região



Nos anos 1930–1990, os japoneses eram responsáveis por dezenas de fábricas de salgados e refino de peixe em toda Ilha Grande . A Tapera Shima manteve continuidade nesse trabalho, eventualmente também produzindo uma pomada local que se tornou famosa entre os moradores e turistas (considerada “milagrosa” por muitos).

A família Shima sempre esteve presente na comunidade local, contribuindo para a infraestrutura, como os cais próprios, o pequeno quiosque/restaurante na praia (conhecido como Recanto dos Maias ou "barzinho da Telma"), e mantendo um acesso controlado, ao mesmo tempo aberto a visitantes interessados em ecoturismo.

Confira o vídeo de divulgação: