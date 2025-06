Marcello Casal Jr/Agência Brasil +Milionária





As dezenas do concurso 258 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 110.000.000,00. Não houve aposta ganhadora e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

47 - 44 - 25 - 04 - 16 - 20.

Trevos: 4 - 2.



Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

3 apostas ganhadoras, R$ 147.994,14

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

36 apostas ganhadoras, R$ 5.481,26

4 acertos + 2 trevos

141 apostas ganhadoras, R$ 1.499,43

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1595 apostas ganhadoras, R$ 132,55

3 acertos + 2 trevos

2320 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

17492 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

17550 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

136005 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2819 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 5.984.955,68 e o 2º sorteio avaliado em R$ 106.613,13. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

1º sorteio: 50 - 11 - 34 - 49 - 38 - 27.

2º sorteio: 41 - 30 - 33 - 35 - 27 - 03.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

7 apostas ganhadoras R$ 13.845,86

4 acertos

1.188 apostas ganhadoras R$ 93,23

3 acertos

20.588 apostas ganhadoras R$ 2,69

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 7.269,08

4 acertos

1.217 apostas ganhadoras R$ 91,01

3 acertos

20.926 apostas ganhadoras R$ 2,64

Quina

O concurso 6753 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 580.621,88. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

52 - 80 - 56 - 65 - 61.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

14 apostas ganhadoras, R$ 17.774,14

3 acertos

1.602 apostas ganhadoras, R$ 147,93

2 acertos

44.943 apostas ganhadoras, R$ 5,27

Lotomania

O concurso 2782 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 6.886.892,89. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

74 - 02 - 62 - 16 - 10 - 99 - 83 - 90 - 24 - 95 - 88 - 84 - 23 - 63 - 92 - 94 - 79 - 42 - 04 - 49.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 35.894,42

18 acertos

97 apostas ganhadoras, R$ 1.850,23

17 acertos

716 apostas ganhadoras, R$ 250,65

16 acertos

4295 apostas ganhadoras, R$ 41,78

15 acertos

18412 apostas ganhadoras, R$ 9,74

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 705 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Veja os números:

COLUNA 1 - 8.

COLUNA 2 - 6.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 5.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 1.

COLUNA 7 - 3.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 5.379,91

5 acertos

48 apostas ganhadoras, R$ 640,46

4 acertos

497 apostas ganhadoras, R$ 61,85

3 acertos

4.427 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotofácil

O concurso 3415 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas vencedoras dividem o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

25 - 14 - 06 - 10 - 11 - 01 - 16 - 18 - 15 - 21 - 07 - 13 - 04 - 02 - 17.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 811.282,13

14 acertos

207 apostas ganhadoras, R$ 2.347,93

13 acertos

7769 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

96012 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

531181 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

GUARAI - TO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar na +Milionária

A +Milionária tem 10 faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões por sorteio. Para jogar, basta marcar 6 números entre 1 e 50 e escolher 2 trevos entre 1 e 6. É possível usar a Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, para repetir a mesma aposta por até cinco concursos. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Bolão

O Bolão CAIXA permite apostar em grupo, aumentando as chances de ganhar. Na +Milionária, o valor mínimo do bolão é R$ 12,00, com cotas a partir de R$ 6,00, e pode reunir de 2 a 100 pessoas. Também é possível comprar cotas prontas organizadas pelas lotéricas, com possível cobrança de tarifa de até 35% sobre o valor da cota.