Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Mega-Sena tem prêmio acumulado

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (14) no concurso 2.656 da Mega-Sena. O prêmio acumulou, ficando estimado em R$ 43 milhões para o próximo sorteio, que acontece no sábado (18). Nesta semana, não haverá sorteio na quinta-feira.



Confira as dezenas sorteadas no concurso 2.656 da Mega-Sena:

20 - 24 - 27 - 46 - 57 - 58

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 62 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 47.313,97 cada, e 3.946 ganharam a quadra, com prêmio individual de R$ 1.062. A arrecadação total do concurso foi de R$ 50.879.205, segundo a Caixa Econômica Federal.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feita atá às 19h (horário de Brasília) de sábado, tanto em casas lotéricas quanto pelos canais digitais. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

A aposta mínima, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser alcançado com seis jogos simples, com apostas com mais números ou com bolões. Veja aqui como apostar na Mega-Sena pela internet.



As apostas com mais números são mais caras, mas aumentam as chances de ganhar. Veja as opções: