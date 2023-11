Agência Brasil Black Friday promete impulsionar setor logístico

A Black Friday, que acontecerá em 24 de novembro, já se caracterizou como uma das datas mais esperadas, tanto pelo comércio quanto pelo público. Pesquisa apresentada pelo Méliuz mostra que 95,2% dos entrevistados estão dispostos a aproveitar a data para fazer compras em 2023. O número é 4% maior do que ano passado, considerando que apenas 66% dos entrevistados afirmam ter comprado na Black Friday de 2022.

Segundo a pesquisa, é esperado que 32% das pessoas gastem mais de R$ 1 mil na edição desse ano do evento. Com isso, setor logístico já intensifica a preparação para a data.

“Há uma excelente expectativa de crescimento. As projeções indicam uma elevação nas vendas em relação aos anos anteriores e estamos confiantes de que a data será de ritmo intenso”, diz a gerente comercial do setor Eletrônico da IBL Logística, Andreia Bonetti.

A empresa estima que a Black Friday poderá garantir um aumento nas vendas de 15% a 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. “A transformação na indústria logística está conduzindo a expansão de nossa equipe, com a incorporação de novos colaboradores especializados. Os consumidores estão se tornando cada vez mais exigentes e, diante disso, a agilidade na reposição de mercadorias se torna fundamental para atender às necessidades dos principais varejistas”, ressalta a gerente.

Considerando o aumento de demanda durante o evento, a gerente defende que o setor deve estar sempre com parceiros preparados nas épocas do ano com mais demanda. “Não pode deixar tudo par a última hora. Nem sempre as lojas têm capacidade de um estoque maior e com estrutura disponível”, finaliza.

Dados do Google revelam um aumento no interesse dos consumidores brasileiros pela data nesse ano. As buscas por conteúdo relacionado à data na ferramenta de pesquisa tiveram um aumento anual de 114% durante o terceiro trimestre deste ano, revelando o trimestre com mais buscas antes da Black Friday desde 2019.

O estudo, realizado pela Offerwise a pedido do Google, entrevistou 2 mil pessoas das classes A, B e C. Os resultados revelaram que os consumidores brasileiros iniciam suas pesquisas sobre as promoções da Black Friday com antecedência.

Um mês ou mais antes da Black Friday, os produtos mais buscados pelos consumidores incluem informática (61%), celulares (58%), eletroportáteis (57%), aparelhos de TV (57%) e games (55%). 91% dos entrevistados afirmaram utilizar o ambiente digital para pesquisar sobre itens antes de tomar uma decisão final de compra.

Além disso, o estudo revela otimismo por parte dos consumidores em relação à própria situação financeira. Segundo os resultados, 68% acreditam que sua situação financeira vai melhorar até o final do ano, enquanto 24% afirmam que permanecerá igual e apenas 4% acreditam em uma piora.