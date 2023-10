iG Minas Gerais Maioria dos brasileiros quer comprar eletrônicos na Black Friday, aponta Google

Dados do Google revelam um aumento no interesse dos consumidores brasileiros pela Black Friday desse ano. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (25/10), as buscas por conteúdo relacionado à data na ferramenta de pesquisa tiveram um aumento anual de 114% durante o terceiro trimestre deste ano, revelando o trimestre com mais buscas antes da Black Friday desde 2019.

O estudo, realizado pela Offerwise a pedido do Google, entrevistou 2 mil pessoas das classes A, B e C. Os resultados revelaram que os consumidores brasileiros iniciam suas pesquisas sobre as promoções da Black Friday com antecedência.

Um mês ou mais antes da Black Friday, os produtos mais buscados pelos consumidores brasileiros incluem informática (61%), celulares (58%), eletroportáteis (57%), aparelhos de TV (57%) e games (55%). 91% dos entrevistados afirmaram utilizar o ambiente digital para pesquisar sobre itens antes de tomar uma decisão final de compra.

Além disso, o estudo revela otimismo por parte dos consumidores em relação à própria situação financeira. Segundo os resultados, 68% acreditam que sua situação financeira vai melhorar até o final do ano, enquanto 24% afirmam que permanecerá igual e apenas 4% acreditam em uma piora.

“Depois da pandemia, nós observamos esse crescimento contínuo, que resulta agora no recorde deste trimestre pré-Black Friday”, comenta Fábio Garcia, head de negócios para Varejo do Google Brasil.

Segundo a companhia, esse volume representa o maior registrado para o período desde 2019. Os termos mais pesquisados estão relacionados à data específica da Black Friday em 2023. Na última semana, a empresa observou um aumento na procura em 24 categorias do varejo, com destaque para os segmentos de ar e ventilação (crescimento de 65%), suplementos (24%), eletroportáteis (21%), setor automotivo (21%) e casa/construção (20%).

Os dados indicam um aumento no interesse dos consumidores por itens que não são procurados tradicionalmente nessa data. Segundo Fábio Garcia, esse comportamento é resultado de uma interação bidirecional: os brasileiros estão se acostumando cada vez mais a realizar pesquisas online, enquanto as empresas estão disponibilizando uma variedade maior de produtos nas plataformas.

"O interesse crescente dos consumidores brasileiros na Black Friday é inegável, e os números refletem isso. Além disso, estamos testemunhando uma diversificação notável nas categorias de produtos buscados, demonstrando que os consumidores estão cada vez mais abertos a explorar novas opções e encontrar ofertas que atendam às suas necessidades", defende Fábio Garcia,