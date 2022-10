Paulo Pinto/ Fotos Públicas Black Friday promete movimentar o comércio neste ano

A um mês da Black Friday, as empresas já se preparam para a data que promete movimentar o varejo com promoções e boas condições de pagamento. Neste ano, a tradicional sexta-feira de ofertas acontece no dia 25 de novembro.



Pela primeira vez, a Black Friday vai coincidir com a Copa do Mundo, o que promete movimentar ainda mais as vendas, sobretudo de artigos esportivos.

As ofertas, porém, vão atingir todos os setores. De acordo com levantamento realizado pela fintech Provu, 85% dos lojistas pretendem participar da Black Friday.

Para 43% deles, a expectativa é aumentar as vendas entre 10% e 30% em comparação com 2021; já 26,9% esperam subir o faturamento entre 30% e 50%.

Além de descontos em produtos, os lojistas miram também em outras formas de atrair clientes nesta Black Friday. De acordo com estimativas da adtech Zygon, o frete grátis e as compras online com retirada em loja física são duas grandes tendências que devem aparecer com força no período promocional.

Como aproveitar a Black Friday?

Neste ano, a Black Friday acontece no dia 25 de novembro. Geralmente, toda a semana que antecede o evento já é marcada por descontos e promoções, então é bom ficar de olho entre os dias 21 e 25. É possível, ainda, que algumas empresas já apostem em promoções desde o início do mês de novembro.

Para aproveitar as ofertas, é importante saber o que você deseja ou precisa comprar com antecedência. Com isso em mente, é interessante começar as pesquisas de preço desde já.

Vai trocar de celular, por exemplo? Já é hora de pesquisar os modelos que se encaixam no seu gosto e começar a ver as flutuações de preços, para saber se as promoções de Black Friday estão realmente compensando.



Algumas extensões para navegadores e plataformas como Zoom e Buscapé permitem ver o histórico de preços de determinado produto, o que ajuda nessa análise.

Além disso, durante a Black Friday é importante fazer uma comparação de preços entre as lojas, a fim de encontrar os produtos no menor valor possível.

Outra dica essencial é pesquisar a reputação das lojas e conferir todos os links para ter certeza de que está navegando em sites oficiais e com boa credibilidade. Isso ajuda a evitar golpes, que crescem nesse período do ano. Sempre desconfie de promoções boas demais ou de links recebidos por email, WhatsApp ou SMS. Na dúvida, procure pela oferta no site oficial da empresa em questão.

Para evitar golpes, também é importante não comprar em sites que vendem apenas por Pix ou boleto. Se essas forem as únicas opções de pagamento, é melhor ficar alerta.