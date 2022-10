Marcello Casal Jr/Agência Brasil Arrecadação federal sobe em setembro

O governo federal arrecadou R$ 166,3 bilhões em setembro com impostos, contribuições e demais receitas, de acordo com informações da Secretaria da Receita Federal divulgadas nesta terça-feira (25).



Este é o maior valor já registrado para um mês de setembro desde o início da série história, em 1995.

Em comparação com setembro do ano passado, a alta na arrecadação foi de 4,07%.

Segundo a Receita Federal, o resultado de setembro deste ano foi impactado pelo recolhimento atípico de R$ 2 bilhões em Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por empresas ligadas ao setor de commodities.

No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, a arrecadação federal chega a R$ 1,63 trilhão, também a maior para o período desde 1995.