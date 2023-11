Arquivo/Agência Brasil Volume de serviços prestados cai 0,3% em setembro, segundo IBGE

O volume de serviços prestados registrou uma queda de 0,3% em setembro em comparação com agosto, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . O resultado do indicador no mês anterior foi revisado de -0,9% para -1,3%.

O resultado contrariou as expectativas dos analistas, cuja mediana das previsões apontava um aumento de 0,4%. O intervalo das projeções variava de uma queda de 0,4% a uma alta de 1,5%.

Segundo Maykon Douglas, economista da Highpar, com o resultado, os serviços fecharam o 3°trimestre com queda de -1,01%, “fotografia” pior que no trimestre anterior, quando o setor subiu 0,9%. “Embora venha de bases de comparação historicamente altas, o setor começa a sentir mais os efeitos dos juros contracionistas e corrobora o cenário de atividade mais fraca nesta terceira parte do ano. O movimento é esperado, mas a um valor pior que as projeções”, defende.

No segmento de transporte (-0,2%), se observou uma nova queda na margem, após o recuo de 2,1% em agosto. O transporte rodoviário de cargas f oi responsável por grande parte dessa redução em ambos os meses, mas em setembro também houve contração no transporte aéreo devido ao aumento nas passagens.

Os serviços voltados às famílias, essenciais para rastrear o consumo familiar dentro do PIB , registraram um crescimento de 3,0%, recuperando parte da contração de 3,7% em agosto.