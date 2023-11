Divulgação Amazon

A Amazon vai reforçar sua equipe para as vendas da Black Friday com 6 mil funcionários temporários, que irão se somar aos 9 mil empregados da empresa. As contratações se concentram, principalmente, nas operações de logística de entrega para as vendas do dia 24 de novembro.



A empresa também expandiu seus pontos de logística. Agora serão 60 estações de entregas, local de onde os pacotes partem para o destino final, ante 14 na Black Friday do ano passado.

O trabalho tem previsão para durar 30 dias tanto nos turnos da manhã quanto da noite, "com pausas para descanso, realização de exercícios físicos e outras ações complementares".

A Amazon reforça que não é necessário ter experiência para atuar nos postos de trabalho. Para se inscrever, clique aqui.

Setores de atuação: