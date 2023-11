Agência Brasil Black Friday: dicas para se planejar e escolher as melhores formas de pagamento

Com a Black Friday chegando, marcada para o dia 24 de novembro, o entusiasmo dos consumidores por descontos está crescendo. Porém, é importante se planejar e escolher as melhores formas de pagamento.

Segundo Júlia Aquino, analista da Rico Investimentos, é essencial ter um planejamento bem feito e entender o que se está buscando comprar.

“É importante listar os itens que você deseja e definir um limite de gastos que faça sentido com o seu orçamento. Além disso, é fundamental fazer uma pesquisa bastante detalhada sobre quais são as características essenciais nesses produtos e quais são as características onde você pode ser um pouco mais flexível”, defende.

“Com esse planejamento, o consumidor evita ser influenciado por propagandas, que ficam piscando na tela quando você entra em algum site de uma varejista mostrando descontos em milhares de produtos. Planejando, você consegue focar melhor no que quer de fato e evita gastar mais do que você estava planejando”, complementa.

Para Júlia, é importante verificar a melhor forma de pagamento para cada compra. “ É importante que o consumidor fique atento a variedade de formas de pagamento disponíveis. Em algumas lojas, existe a possibilidade de obter um desconto pelo pagamento por Pix, por exemplo”, argumenta.

“Existem alguns cartões de crédito que disponibilizam cashback . Então, uma parte do dinheiro que o consumidor gasta, acaba sendo recuperado. Vale colocar esse tipo de benefício, além de benefícios de pontos ou de milhas na hora de planejar a compra também”, conclui.

Dados do Google revelam um aumento no interesse dos consumidores brasileiros pela Black Friday desse ano. As buscas por conteúdo relacionado à data na ferramenta de pesquisa tiveram um aumento anual de 114% durante o terceiro trimestre deste ano, revelando o trimestre com mais buscas antes da Black Friday desde 2019.

Segundo a pesquisa , os produtos mais buscados pelos consumidores brasileiros incluem informática (61%), celulares (58%), eletroportáteis (57%), aparelhos de TV (57%) e games (55%). 91% dos entrevistados afirmaram utilizar o ambiente digital para pesquisar sobre itens antes de tomar uma decisão final de compra.

Além disso, o estudo revela otimismo por parte dos consumidores em relação à própria situação financeira. Segundo os resultados, 68% acreditam que sua situação financeira vai melhorar até o final do ano, enquanto 24% afirmam que permanecerá igual e apenas 4% acreditam em uma piora.