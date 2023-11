Marcello Casal Jr/Agência Brasil 'Dinheiro esquecido': Brasileiros ainda não sacaram R$ 7,33 bilhões

Até o final de agosto, os correntistas não retiraram R$ 7,33 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, conforme anunciado pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (8). O Sistema de Valores a Receber (SVR) já restituiu R$ 5,16 bilhões, d e um montante total de R$ 12,49 bilhões disponibilizados pelas instituições financeiras.

Até o final de setembro, 16.548.665 correntistas haviam resgatado valores, o que representa apenas 28,65% do total de 57.764.704 correntistas incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro do ano passado.

Os valores de até R$ 10 concentram 63,43% dos beneficiários, enquanto os valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 24,92% dos correntistas. As quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil representam 9,9% dos clientes, e apenas 1,75% têm direito a receber mais de R$ 1 mil.

Após ficar fora do ar por quase um ano, o sistema foi reaberto em março, com novas fontes de recursos, um novo sistema de agendamento e a possibilidade de resgate de valores de pessoas falecidas.

A nova fase do SVR tem novidades importantes, como impressão de telas e de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR.

Também há uma sala de espera virtual, que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa.

O BC aconselha os correntistas a terem cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. A instituição não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.