iG Minas Gerais Maioria dos brasileiros quer comprar eletrônicos na Black Friday, aponta Google

A Black Friday , megaliquidação tradicional nos Estados Unidos e que caiu no gosto dos brasileiros, será comemorada em 2023 no dia 24 de novembro. Ainda que falte pouco mais de duas semanas para a data, lojas virtuais e físicas de comércio já se agitam com os anúncios de ofertas e promoções para a data, em movimento que ficou conhecido como “Esquenta Black Friday”.

Com os bombardeios de ofertas por todos os lados, as quadrilhas aproveitam o momento de euforia dos consumidores para aplicarem golpes. Um dos principais utiliza de “engenharia social”, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.

“Nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais, inclusive com depoimentos falsos de compradores. Para dar credibilidade a um produto que está sendo vendido, golpistas usam sites de vendedores de depoimentos e usam bancos de fotos e vídeos internacionais para dar crédito ao produto e enganar o consumidor”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

“Pare, pense e desconfie. O produto ofertado está com o preço muito abaixo do que é vendido no comércio em geral? O vendedor está te pressionando para fechar logo uma compra dizendo que ela pode ficar indisponível? Há fotos ou vídeos de produtos com resultados mirabolantes? A chance de ser um golpe é grande”, acrescenta o diretor.

A Febraban, que realiza ininterruptamente campanhas de conscientização para orientar clientes e consumidores durante todo o ano, irá ampliar seus esforços de divulgação e informações de prevenção neste período.

Leia a seguir dicas para não cair em golpes:

Cuidados com compras online

Dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações

Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários

Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções

Sempre cheque as políticas de troca e devoluções das lojas





Atenção com perfis falsos em redes sociais

Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes

Nunca preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday

Golpistas criam perfis falsos de lojas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores. Desconfie de páginas recém-criadas

Cuidados com o cartão

De preferência para o uso de cartão virtual nas compras online

Use o serviço de avisos por SMS de transações feitas ou outros meios disponibilizados pelos bancos, que informam o valor realizado para cada transação, instantaneamente

Se for fazer uma compra presencial com cartão, sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha

Insira você mesmo o cartão na maquininha. Caso tenha entregado o cartão ao vendedor, sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu. Golpistas costumam aproveitar o momento de empolgação e aglomeração no comércio de rua para trocar o seu cartão.

Fique atento na hora de pagar com Pix e boletos

Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência

Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída

Cuidados com links