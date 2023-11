Agência Brasil Confira dicas para economizar energia no calor

A onda de calor resultou em um recorde na demanda por energia nessa semana no Brasil. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), o consumo ultrapassou os 100 mil megawatts, atingindo essa marca pela primeira vez desde o início do monitoramento dos dados.

O último recorde, registrado em 26 de setembro, foi superado, atingindo 97 mil megawatts. O ONS destaca que as ondas de calor no país são a principal razão para o aumento no consumo de energia.

Devido ao calor, é provável que as geladeiras e freezers tenham sua regulagem aumentada para assegurar o resfriamento adequado de alimentos e bebidas. Além disso, o aumento no uso do ar-condicionado pode resultar em um aumento na conta de energia elétrica. Recomenda-se que os consumidores otimizem seus gastos diante desse cenário.



Confira dicas para economizar energia:

Eletroeletrônicos: desligar os aparelhos da tomada quando não estiver usando.

Ferro de passar: separar os itens conforme o tipo de tecido e passar tudo de uma só vez.

Iluminação: aproveitar ao máximo a luz do dia e apagar todas as lâmpadas que não estiver utilizando. Outra dica é trocar as lâmpadas antigas por LED, que duram mais e gastam menos energia.

Máquina de lavar: utilizar os equipamentos na capacidade máxima, conforme indicado pelo fabricante, evitando o desperdício de energia elétrica e água.

Segurança: evitar o uso de Benjamins (T’s) e emendas de fios feitas de forma incorreta, conexões frouxas, fios desencapados ou com isolamento comprometido.

Mais de 2,7 mil cidades de 15 estados e do Distrito Federal receberam alerta vermelho de grande perigo por conta da forte onda de calor que atinge o Brasil. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essas regiões registrarão temperaturas 5°C acima da média por período maior do que 5 dias. O alerta dura até sexta-feira (17).