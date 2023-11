Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Mega da Virada abre para apostas nesta segunda (13)

A partir desta segunda-feira (13), as apostas para a Mega da Virada estarão disponíveis, com o sorteio programado para o último dia do ano, 31 de dezembro. Para a edição deste ano, a expectativa é que a Caixa Econômica Federal sorteie R$ 550 milhões.

A partir de 18 de dezembro, os sorteios regulares cessarão, dando lugar exclusivamente aos sorteios relacionados a Mega da Virada. Vale ressaltar que esse concurso não acumula.

Em caso de ausência de acertadores das 6 dezenas sorteadas, o prêmio será destinado aos ganhadores que acertarem 5 números, e assim sucessivamente. Em 2022, o prêmio foi de R$ 541 milhões e 5 apostas dividiram o valor ficando em R$ 108.393.993,26 para cada uma. Relembre os números sorteados no ano passado .

"As apostas para a Mega da Virada irão começar de forma paralela às apostas regulares, que ocorrem às terças, quintas e sábados. A partir do dia 18 de dezembro, não teremos mais os sorteios regulares, e as apostas serão todas voltados para a Mega da Virada. Este ano, o concurso deve pagar o maior prêmio do ano e seu sorteio ocorre no domingo", contou o CEO da Loteria Aldeota, Alessandro Montenegro. A casa lotérica é uma das que mais pagam prêmios no Ceará.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais). As apostas online são feitas apenas com cartão de crédito. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco. Desde abril, os preços das apostas da Mega-Sena e Quina foram elevados em R$ 0,50, com o bilhete simples custando R$ 5,00.