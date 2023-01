Fernando Frazão/Agência Brasil Lotéricas fecham mais cedo neste sábado, último dia para apostar na Mega da Virada

A Mega-Sena sorteia neste sábado, 31 de dezembro, sua edição da Virada, muito aguardada pelos apostadores por ser um concurso especial, normalmente de maior valor. Neste ano, o prêmio estimado é recorde, de R$ 500 milhões.



Se você deixou para apostar no último dia, fique atento! Normalmente, as apostas fecham às 19h, uma hora antes do sorteio, mas neste ano, por ser realizado em um sábado, o concurso terá apostas abertas apenas até às 17h .

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou online, no site da Caixa e no aplicativo. Veja como apostar sem sair de casa aqui .

As apostas simples custam R$ 4,50. Nelas, o apostador escolhe 6 dos 60 números e precisa acertar todos para vencer o prêmio máximo. Outras apostas mais caras te dão mais chance de vencer, naturalmente. O limite são 20 números, mas o preço sobe bem: a aposta máxima custa R$ 174.420,00. Veja os preços em detalhes aqui .

Por ser um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, vence o prêmio máximo quem acertar cinco.

O sorteio será realizado às 20h25, nos estúdios da Rede Globo, em São Paulo.