Agência Brasil Mega-Sena paga R$ 45 milhões em sorteio deste sábado, 11 de setembro

Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena da última quarta-feira (8), a Caixa Econômica Federal realizará, neste sábado (11), o concurso 2.408 da Mega, que tem prêmio estimado de R$ 45 milhões.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa , que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. As apostas são permitidas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país. Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Também neste sábado, será realizado o sorteio da Lotofácil da Independência, com prêmio de R$ 150 milhões, o maior da história da modalidade, que não acumula. Veja aqui como apostar e aumentar suas chances .

No último jogo da Mega-Sena, o resultado foi:

13 - 17 - 31 - 43 - 54 - 55.

Como apostar online na Mega-Sena

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, tanto com uma ou mais apostas.

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, e ter uma chance maior de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Os bolões, disponíveis online, são outra opção viável. Veja aqui o passo a passo de como apostar pela internet .