A Lotofácil da Independência 2021 irá pagar o maior prêmio da história da loteria especial no próximo dia 11 de setembro: o valor da bolada está estimado em R$ 150 milhões.

Divulgação/Caixa Concurso da Independência pode dar até R4 15 milhões

A loteria é conhecida por ser a mais fácil de jogar e também de ganhar. Para fazer uma aposta simples na Lotofácil, basta selecionar entre 15 e 18 dezenas dentre 25 disponíveis. A probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 3,2 milhões, aproximadamente 15 vezes maior que a Mega-Sena.

Para aumentar as chances de ganhar os R$ 150 milhões da Lotofácil da Independência, uma das opções é investir em bolões criados por especialistas. No Mega Loterias, site especializado em apostas lotéricas, é possível investir em bolões que aumentam em até 24.000 vezes as chances de ganhar na loteria especial. Isso mesmo: vinte e quatro mil vezes.

Parece até mágica, mas não é. Os bolões do Mega Loterias são criados por especialistas no mercado lotérico e utilizam estratégias que aumentam estatisticamente as chances de ganhar. Conheça algumas delas:

Desdobramento

Um desdobramento acontece quando se aumenta o número de dezenas jogadas, produzindo novas combinações. Na Lotofácil é possível jogar de 15 a 20 dezenas em uma mesma aposta. A aposta mínima (simples) é a de 15 dezenas, que gera apenas uma combinação. No entanto, a cada novo número escolhido mais combinações de 15 números são produzidas e é isso o que aumenta exponencialmente as chances de vencer.

Bolão WWAO-SP

3 opções diferentes de desdobramento que equivalem a mais de 7 mil apostas. Valor da cota: R$ 30.

Fechamento

Fechamento é selecionar um grupo de números dentro do universo da loteria e criar todas as combinações únicas possíveis, excluindo as sequências que se repetem. Desta forma, é possível fazer jogos que cobrem todo o universo de números disponíveis em uma loteria, através de apostas diferentes.

Bolão UUCA-FA

Mais de 1.400 apostas em 4 fechamentos. Valor da cota: R$ 20.

Combinação de Fechamento + Desdobramento





Bolão TAOA-MA

Fechamento de 20 dezenas + 3 cartões de 18 dezenas que se desdobram em 2448 apostas. Valor da cota: R$ 50.

Acesse o Mega Loterias e aposte na Lotofácil da Independência sem sair de casa, com diversas formas de pagamento e muitas outras vantagens.