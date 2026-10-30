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O Banco Master e a Will Bank colocaram mais de 400 lotes à venda em um leilão online marcado para o dia 9 de novembro, a partir das 9h30. A disputa acontece pela plataforma Kwara, conduzida pela leiloeira Alessandra Cavalcanti Antunes.

O leilão faz parte do processo de liquidação extrajudicial das instituições pelo Banco Central (BC), definida para o Master em novembro de 2025 e para a Will Bank em janeiro de 2026, com o objetivo de pagar credores. Todos os itens estão armazenados em um galpão em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Os lances começam com apenas R$ 21, no lote 242, onde estão os equipamentos de informática, e chegam a R$ 98 mil no lote 001, referente a um conjunto de cerca de 20 cadeiras de grife. Os itens serão vendidos no estado (SP) em que se encontram, sem garantia e sem direito à troca, podendo apresentar avarias, peças faltantes, senhas ou restrições.

Há oportunidades tanto em tecnologia, quanto em mobiliário para residências e escritórios:

Cadeiras Herman Miller no lote 001: reúne cerca de 20 unidades e representa o conjunto de maior valor inicial do evento, com lances a partir de R$ 98 mil.

Caixa bar Artefacto no lote 002: peça de mobiliário sofisticado com lance inicial de R$ 12.600.

Televisor LG de 98 polegadas no lote 005: aparelho de tela gigante com lances começando em R$ 10.990.

Estação de trabalho corporativa para 10 pessoas: mesa planejada para escritórios com lance a partir de R$ 8.610.

Itens de decoração no lote 292: conjunto formado por aproximadamente 30 peças decorativas com valor inicial de R$ 6.230.

Poltrona Tetê criada pelo designer Sérgio Rodrigues: peça clássica do design brasileiro com lance a partir de R$ 5.600.

Sofás Fernando Jaeger e opções em linho: modelos com chaise da marca Fernando Jaeger partem de R$ 2.800, enquanto o sofá revestido em linho do lote 283 sai a partir de R$ 700.

Congelador Philco: eletrodoméstico anunciado com lance inicial de R$ 947.

Notebooks corporativos: diversos modelos para trabalho com lances que começam em R$ 672.

Sistema de videoconferência Owl Labs Meeting Pro: equipamento para reuniões à distância a partir de R$ 546.

Equipamentos de informática no lote 242: lote que marca o menor lance de todo o certame, saindo por apenas R$ 21.



A lista inclui opções variadas para escritórios ou residências, como cafeteiras, frigobares, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas.



Para participar da disputa, o interessado deve criar uma conta no site da Kwara e pedir a habilitação na página do leilão com pelo menos uma hora de antecedência do início da sessão. Os lances podem ser dados manualmente ao longo do pregão ou de forma automática, caso o usuário queira programar um valor máximo no sistema, lembrando que os lotes são encerrados em ordem sequencial.



Dar o maior lance não garante a compra imediata, pois os bancos têm até cinco dias úteis para aprovar ou recusar as ofertas. Caso a proposta seja aceita, o comprador tem um dia útil para pagar via Pix ou créditos da Kwara, arcando também com 5% de comissão da leiloeira e uma taxa administrativa por lote.

Além disso, frete, desmontagem e mão de obra ficam por conta do arrematante, sendo permitida a visita prévia ao galpão para inspecionar os bens, desde que sem ligar ou mexer nos itens.