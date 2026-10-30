Divulgação dólar

O dólar começou o dia de hoje (30) em alta e voltou a ultrapassar os R$ 5,40. A movimentação acontece em um dia importante para o mercado financeiro, por causa da formação da Ptax, uma t axa de câmbio calculada pelo Banco Central e utilizada como referência em operações financeiras.

Enquanto o dólar vem subindo, a Bolsa brasileira segue em queda. Por volta das 10h20, o Ibovespa, principal índice da B3, recuava 1,15%, chegando aos 167.246,67 pontos. No mesmo horário, a moeda norte-americana avançava 1,14%, sendo negociada a R$ 5,44.

Já ás 10h31, o dólar comercial registrava alta de 0,94%, cotado a R$ 5,439 na venda. E o dólar futuro para novembro subia 0,88%, aos R$ 5,434.

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Disputa pela Ptax aumenta movimentação do dólar

Um dos motivos para a alta do dólar nesta sexta-feira é a formação da Ptax de fim de mês.

A Ptax é uma taxa calculada diariamente pelo Banco Central, com base nos valores do dólar que são negociados no mercado. Ela serve como referência para diferentes operações financeiras, principalmente contratos futuros.

No último dia útil de cada mês, a taxa ganha ainda mais atenção dos investidores. Isso acontece porque bancos e outras instituições financeiras podem tentar influenciar o valor da Ptax, de acordo com suas apostas no mercado.

De forma simples, quem acha que o dólar vai subir prefere que a taxa fique mais alta. Já quem aposta na queda da moeda tem interesse em uma Ptax menor.

Por conta dessa disputa, o dólar pode apresentar mudanças mais fortes ao longo da manhã. O Banco Central faz quatro coletas de preços, às 10h, 11h, 12h e 13h, horários em que as oscilações costumam ser maiores.

Mas a Ptax não é o único motivo de preocupação dos investidores. O cenário político brasileiro também continua influenciando as decisões do mercado.

Mercado segue atento com cenário político brasileiro

Os investidores ainda estão reagindo à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (25). O resultado surpreendeu parte do mercado e contribuiu para a alta do dólar e para as quedas registradas na Bolsa durante a semana.

Agora, a preocupação está voltada para os próximos passos do Governo, principalmente em relação à escolha dos ministros que ocuparão os principais cargos a partir de 2027.

Um dos ministérios mais aguardados é o da Fazenda, responsável por questões importantes da economia do país.

Além disso, os investidores querem entender como será a organização das contas públicas no próximo Governo. Isso inclui saber como pretendem controlar os gastos e equilibrar o dinheiro que entra e sai dos cofres públicos.

Enquanto essas definições não acontecem, os dados da economia brasileira também seguem no radar do mercado.

Vale e Usiminas apresentam resultados abaixo das expectativas

Além dos indicadores econômicos, os resultados financeiros de grandes empresas brasileiras também chamaram a atenção dos investidores nesta sexta-feira (30).

A Vale (VALE3) informou, na noite de quinta-feira (29), que teve lucro líquido de US$ 1,255 bilhão (R$ 6,75 bilhões) no terceiro trimestre. Apesar de continuar positivo, o resultado representa uma queda de 53% em comparação com o mesmo período em 2025.

De acordo com a empresa, um dos principais motivos foi a queda nos preços do minério de ferro. O aumento dos gastos com transporte e combustível, além da valorização do real, também pesaram no resultado.

A Usiminas (USIM5) também divulgou seus números na data de hoje e apresentou um lucro menor do que o esperado pelos analistas.

A siderúrgica registrou lucro líquido de R$ 243 milhões no terceiro trimestre, enquanto a expectativa era de R$ 300,11 milhões.

Outro indicador da empresa, o Ebitda ajustado, que mostra o resultado das atividades principais do negócio antes de alguns descontos, também ficou abaixo da previsão. O valor foi de R$ 558 milhões, contra R$ 659,3 milhões esperados.

Os resultados das duas empresas ajudam a explicar o clima de cuidado na Bolsa brasileira. No exterior, as preocupações também estão voltadas para o setor de tecnologia e os investimentos em inteligência artificial.

Investimentos em IA reocupam investidores nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia voltaram a ficar no centro das atenções. Desta vez, a preocupação está relacionada ao dinheiro que as grandes companhias estão investindo em inteligência artificial (IA).

Os investidores querem saber se todo esse investimento vai trazer o retorno esperado. Também existe o receio de que o aumento dos preços de produtos como celulares e computadores acabe afastando os consumidores.

Com tudo isso, os índices futuros das bolsas norte-americanas apresentavam resultados diferentes nesta manhã:

Dow Jones Futuro: alta de 0,02%;

S&P 500 Futuro: queda de 1,13%;

Nasdaq Futuro: queda de 2,62%.

O Nasdaq registrava a maior queda entre os três, refletindo principalmente a preocupação com as empresas de tecnologia.

Petróleo sobe com aumento das tensões no Oriente Médio

Outro assunto que movimenta o mercado internacional é a alta do petróleo. Os preços da commodity avançavam nesta sexta-feira diante do medo de problemas no abastecimento mundial.

A preocupação aumentou depois de um ataque a um navio-tanque no Estreito de Ormuz , região importante para o transporte de petróleo. As tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã também contribuem para deixar os investidores mais atentos.

Além disso, ataques dos houthis do Iêmen contra a Arábia Saudita vem aumentando receios sobre possíveis dificuldades na oferta do produto.

Como o petróleo é uma das principais fontes de energia do mundo, qualquer problema na produção ou no transporte pode provocar mudanças nos preços.

Minério de ferro fecha em queda na China

Enquanto o petróleo registra alta, o minério de ferro seguiu o caminho contrário e encerrou o pregão em queda na China.

A baixa aconteceu principalmente por causa do aumento dos estoques nos portos chineses e das dificuldades das siderúrgicas em melhorar suas margens de lucro.

Esse movimento também merece atenção por aqui no Brasil, já que o minério de ferro é um dos principais produtos vendidos pela Vale e tem influência nos resultados da mineradora.

Já as bolsas da Ásia-Pacífico fecharam sem uma direção única, com os investidores ainda repercutindo os resultados de empresas norte-americanas de tecnologia, que ficaram abaixo das expectativas.

Dessa forma, o mercado financeiro termina a semana em meio a várias preocupações. No Brasil, os investidores acompanham as decisões políticas e os resultados das empresas. No exterior, as atenções estão voltadas para o setor de tecnologia, o preço do petróleo e as tensões no Oriente Médio.