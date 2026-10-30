Imagem gerada por IA/ Redação Portal iG Vendedores on-line monitoram concorrência e preços na corrida da Black Friday

A disputa por consumidores nos marketplaces exige que vendedores acompanhem não apenas os próprios resultados, mas também os preços praticados pelos concorrentes e o comportamento da demanda. Às vésperas da Black Friday, esse tipo de informação ganha importância para orientar decisões comerciais em um mercado cada vez mais competitivo.

Uma projeção da Neotrust estima que o comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 13,3 bilhões durante a Black Friday de 2026.

Nesse cenário, ferramentas de inteligência de mercado podem ajudar os lojistas a identificar mudanças nos preços, acompanhar concorrentes e observar oportunidades nas categorias em que atuam.

Um exemplo desse movimento é a parceria firmada entre a Mamba, assessoria especializada na gestão de contas em marketplaces, e a JoomPulse, plataforma de inteligência de mercado.

Com o acordo, mais de 2 mil clientes da Mamba passam a ter acesso a informações atualizadas sobre concorrência, preços e demanda.

Monitoramento ajuda a orientar decisões comerciais

A análise de mercado complementa atividades já realizadas pelos vendedores, como gestão de anúncios, campanhas de publicidade e promoções.

Foto: Reprodução/ Divulgação Rafael Henriques, CEO da Mamba (à esquerda), cumprimenta Ivan Kolankov, CEO da JoomPulse (à direita)





Com informações sobre o comportamento de outras empresas da mesma categoria, os lojistas podem avaliar melhor o posicionamento de seus produtos e identificar oportunidades.

Na prática, acompanhar os preços dos concorrentes e a procura por determinados produtos oferece referências para decisões sobre estratégias comerciais.

Esse monitoramento também pode ajudar a identificar mudanças na dinâmica de cada categoria.

Segundo Rafael Henriques, CEO da Mamba, a decisão de incorporar esse tipo de análise aos serviços da empresa está relacionada à necessidade de compreender o mercado antes de definir estratégias para os clientes.

“Crescer nos marketplaces exige mais do que executar boas estratégias: exige entender o mercado, identificar oportunidades e saber onde concentrar os esforços”, afirma.





Black Friday aumenta importância dos dados

Em períodos de maior movimentação no comércio eletrônico, como a Black Friday, acompanhar preços e demanda pode ser especialmente relevante para os vendedores.

A concorrência por consumidores aumenta e decisões sobre promoções, anúncios e posicionamento dos produtos passam a exigir atenção ao comportamento do mercado.

A parceria também amplia o acesso de empresas atendidas pela Mamba à plataforma da JoomPulse.

De acordo com Ivan Kolankov, CEO da empresa de tecnologia, o acordo permite levar os dados de mercado diretamente aos vendedores por meio de uma assessoria especializada.