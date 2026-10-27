DIVULGAÇÃO/BANCO CENTRAL Banco Central lança serviço contra fraude

O Banco Central anunciou um novo leilão de até US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,6 bilhões, pela cotação de fechamento de segunda-feira) para esta terça-feira (27), após a disparada do dólar e a forte queda da Bolsa brasileira. A operação será realizada por meio de contratos de swap cambial, usados para oferecer proteção contra oscilações da moeda americana.

A medida foi anunciada depois de o dólar encerrar a segunda-feira (26) cotado a R$ 5,409, com alta de 8,41%. Foi a maior valorização diária da moeda americana desde janeiro de 1999. A reação do mercado ocorreu no primeiro pregão após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Banco Central já havia realizado uma operação semelhante na segunda-feira, com a venda de 75 mil contratos, equivalentes a US$ 3,75 bilhões (aproximadamente R$ 20,3 bilhões pela mesma cotação).

O novo leilão amplia a oferta de proteção cambial em um momento de forte instabilidade. A medida, porém, não garante uma queda imediata da cotação.

Dólar chegou a R$ 5,58 durante o pregão

A moeda americana chegou a ser negociada a R$ 5,584 na segunda-feira, uma alta de 11,77% em relação ao fechamento anterior.

Ao longo do dia, a valorização perdeu parte da força, mas o dólar ainda terminou a sessão com aumento de 8,41%.

A Bolsa brasileira também sofreu uma forte queda. O Ibovespa recuou mais de 16% durante o pregão, e a B3 acionou o mecanismo de interrupção temporária das negociações, conhecido como circuit breaker.

As oscilações ocorreram após a vitória de Lula no segundo turno da eleição presidencial, disputado no domingo (25) contra Flávio Bolsonaro (PL).

Investidores passaram a reavaliar expectativas sobre as contas públicas, a condução da política econômica e a relação do governo com o Congresso Nacional durante o próximo mandato.

Como funciona o leilão do Banco Central

O swap cambial é um contrato financeiro que permite a empresas e instituições se protegerem de uma possível alta do dólar.

Nesse tipo de operação, o Banco Central oferece uma compensação financeira vinculada à variação da moeda americana. Os contratos são negociados em reais e não exigem a venda direta de dólares das reservas internacionais.

O instrumento pode ajudar a reduzir a procura por dólares no mercado à vista, especialmente quando empresas e investidores buscam proteção contra oscilações bruscas.

Isso não significa, entretanto, que a autoridade monetária esteja fixando uma cotação ou estabelecendo um limite para o preço da moeda.

O resultado dependerá da demanda pelos contratos e das condições de negociação durante o pregão desta terça-feira.

BC evita antecipar efeitos sobre a economia

O Banco Central também adotou cautela ao comentar a disparada da moeda americana.

Em declaração divulgada pela Folha de S.Paulo, o chefe do Departamento de Estatísticas da instituição, Fernando Rocha, afirmou ser cedo para avaliar os efeitos da desvalorização do real sobre as contas externas brasileiras.

Segundo ele, será necessário acompanhar a reação dos mercados e o comportamento dos indicadores econômicos antes de chegar a conclusões.

Uma valorização persistente do dólar pode encarecer produtos importados, viagens internacionais e insumos comprados no exterior por empresas brasileiras. Parte desses aumentos pode chegar aos consumidores, dependendo da duração da alta e das condições de cada setor.

O próximo teste para o mercado será a abertura das negociações desta terça-feira, quando investidores acompanharão a nova oferta de contratos e o comportamento do câmbio.