Divulgação Mega - Sena

O concurso 3073 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 200 milhões, será sorteado nesta quinta-feira (22), às 21h. Além de realizar sonhos, a bolada pode garantir ganhos milionários todos os meses, dependendo da aplicação financeira escolhida.

Mas quanto essa fortuna milionária pode render? A poupança, o Tesouro Direto e o CDB são algumas das alternativas para quem deseja investir a bolada. Confira as estimativas de rendimento em cada um:

Quanto rendem R$ 200 milhões por mês?

Com o valor do prêmio aplicado, seria possível receber uma renda mensal milionária sem precisar gastar o dinheiro principal. Mas os ganhos variam de acordo com as condições de cada investimento.

Poupança: A poupança é uma das opções mais conhecidas pelos brasileiros, principalmente por ser simples de utilizar e ter rendimentos isentos de Imposto de Renda (IR).

Com os R$ 200 milhões aplicados, o rendimento estimado seria de aproximadamente R$ 1,34 milhão por mês. O valor considera o saque mensal dos rendimentos, mantendo o dinheiro principal investido.

Tesouro IPCA+: Para quem busca proteger o dinheiro de inflação, o Tesouro IPCA+ pode ser uma alternativa. Esse título tem sua rentabilidade ligada à inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), somada de uma taxa de juros.

Considerando um título com vencimento no ano de 2050 e uma taxa de inflação mais 6,7% ao ano, a estimativa apresentada é de cerca de R$ 1,42 milhão por mês, já descontado o Imposto de Renda.

Porém, o Tesouro IPCA+ pode sofrer oscilações de preço antes do vencimento. Por isso, o resultado de um resgate antecipado pode ser diferente do que se espera.

CDB: Outra opção é o Certificado de Depósito Bancário (CDB), investimento oferecido por bancos para captar recursos. Nesse caso, a simulação considera um CDB que paga 100% do CDI, uma taxa de referência bastante utilizada no mercado financeiro.

Com essa aplicação, os R$ 200 milhões renderiam em torno de R$ 1,66 milhão por mês, já com o desconto do Imposto de Renda.

Caso seja uma opção, é importante verificar as condições do título, a instituição financeira responsável e as regras de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A proteção tem limites e não cobre integralmente um investimento desse tamanho.

Tesouro Selic: Já para quem procura uma alternativa ligada à taxa básica de juros da economia, o Tesouro Selic também entra na comparação.

Na simulação, o Tesouro Selic 2031, com remuneração de Selic mais 0,1%, geraria cerca de R$ 1,68 milhão por mês, considerando o desconto de 22,5% de Imposto de Renda.

Esse valor, não é fixa para todos os prazos. Ela diminui conforme o tempo de aplicação e pode chegar a 15% para investimentos mantidos por mais de dois anos.

Conteúdo gerado por IA Mega-Sena: quanto rendem R$ 200 milhões na poupança, no Tesouro Direto e no CDB?





Como apostar?

Para quem pretende tentar a sorte e concorrer aos milhões, a aposta pode ser feita com a escolha de seis a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante.

O jogo simples, com seis dezenas, é a opção mais barata. Já quem escolhe mais números aumenta as chances de acertar, mas também paga mais pela aposta.

Leia também: Mega-Sena terá 5 sorteios consecutivos; veja datas e como apostar

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, no portal das Loterias Caixa ou no aplicativo oficial.

As apostas para o sorteio desta quinta-feira (22) podem ser feitas até as 20h, enquanto o sorteio está previsto para as 21h. Como acontece em todos os concursos, o iG publica o resultado da Mega-Sena e acompanha as informações sobre a premiação.

Confira o passo a passo:

Acesse o Portal Loterias Caixa ou o aplicativo;

Faça login com CPF e senha ou realize um cadastro;

Escolha a modalidade Mega-Sena;

Selecione de seis a 20 dezenas;

Caso prefira, use a opção “Surpresinha”, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema;

Adicione a aposta ao carrinho;

Faça o pagamento, que pode ser realizado pelos meios disponibilizados pela Caixa;

Depois do sorteio, o resultado pode ser consultado na área “Minhas apostas”.

E se ninguém acertar os seis números?

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da Mega-Sena.



