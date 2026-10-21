MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil

A Lotofácil teve mais uma noite sem vencedor na faixa principal nesta quarta-feira (21), e o prêmio estimado para o próximo concurso subiu para R$ 14 milhões. A Caixa Econômica Federal também sorteou a Quina, que chegou à noite com R$ 55 milhões em disputa, e a +Milionária, com prêmio estimado em R$ 107 milhões.

Ao todo, oito modalidades estavam programadas para esta quarta-feira no Espaço da Sorte, em São Paulo: Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, +Milionária, Super Sete e Dia de Sorte. Parte dos rateios e dos resultados ainda não havia sido confirmada nas fontes consultadas.

Lotofácil acumula e pode pagar R$ 14 milhões

O concurso 3.810 da Lotofácil sorteou as seguintes dezenas:

01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24

A estimativa divulgada para o próximo concurso, nesta quinta-feira (22), é de R$ 14 milhões. O detalhamento das apostas premiadas nas demais faixas ainda não estava disponível na consulta realizada.

Quina sorteia prêmio milionário

A Quina realizou o concurso 7.148, com as dezenas:

13 - 16 - 55 - 72 - 74

O prêmio principal estava estimado em R$ 55 milhões antes do sorteio. A projeção divulgada para a próxima extração chega a R$ 57 milhões, mas a confirmação do valor depende do rateio oficial.

+Milionária tem R$ 107 milhões em disputa

O concurso 400 da +Milionária apresentou os números:

03 - 06 - 22 - 28 - 29 - 48

Trevos sorteados: 2 e 3.

O prêmio estimado antes da extração era de R$ 107 milhões. A modalidade exige o acerto das seis dezenas e dos dois trevos para o pagamento da faixa principal.

A confirmação de ganhadores e do prêmio seguinte não estava disponível no fechamento desta versão.

Dupla Sena realiza dois sorteios

O concurso 3.023 da Dupla Sena chegou à noite com prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Primeiro sorteio: 08 - 12 - 20 - 43 - 47 - 50

Segundo sorteio: 21 - 34 - 41 - 45 - 46 - 50

A Caixa ainda não havia disponibilizado, nas fontes consultadas, a distribuição dos ganhadores e dos valores por faixa.

Lotomania sorteia 20 dezenas

O concurso 2.990 da Lotomania apresentou os números:

04 - 06 - 11 - 19 - 25 - 27 - 29 - 32 - 35 - 37 - 42 - 52 - 63 - 66 - 67 - 70 - 76 - 80 - 81 - 99

A estimativa anterior ao sorteio era de aproximadamente R$ 433,6 mil. Ainda não foi possível confirmar se houve aposta vencedora na faixa dos 20 acertos.

Super Sete divulga resultado das sete colunas

O concurso 913 da Super Sete sorteou, na ordem das colunas:

5 - 9 - 7 - 9 - 5 - 8 - 2

O prêmio estava estimado em R$ 11,8 milhões. A existência de ganhadores e o valor do próximo concurso ainda dependem de confirmação oficial.