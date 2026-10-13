Quem recebe o Pé-de-Meia sabe que cada parcela faz diferença no orçamento. Com isso, perceber que o dinheiro não caiu na conta ou encontrar uma mensagem de bloqueio no aplicativo pode gerar angústia, além de muitas dúvidas.
Na maioria das situações, o atraso pode estar relacionado a erros nos dados pessoais, falta de atualização do cadastro ou informações escolares que ainda não foram registradas corretamente.
Confira quatro situações que ajudam a entender o atraso ou o cancelamento do benefício.
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1. Divergência no CPF
Você já conferiu se seus dados estão corretos? Informações como nome completo e data de nascimento precisam estar de acordo com os registros dos órgãos públicos.
Quando existe alguma diferença entre os cadastros, o sistema pode ter dificuldade para identificar o estudante e liberar o pagamento.
Como resolver?
O primeiro passo é procurar a secretaria da escola e conferir os dados informados na matrícula. Se o erro estiver no CPF, será necessário verificar a situação com a Receita Federal.
Depois de corrigir as informações, aguarde a atualização dos sistemas para consultar novamente.
2. É menor de idade e não consegue movimentar o dinheiro?
Esse problema também pode acontecer com estudantes que ainda não completaram 18 anos. Em algumas situações, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta digital. Sem autorização devida, o dinheiro pode aparecer na conta, mas ficar indisponível para uso.
O que fazer?
Peça ao seu responsável para verificar o aplicativo Caixa Tem e conferir se existe alguma autorização pendente.
3. Faltou muito às aulas ou sua presença não foi registrada?
A frequência escolar é um dos pontos mais importantes para quem recebe o Pé-de-Meia.
Para ter direito, o estudante precisa manter presença mínima de 80% nas aulas. Se esse percentual não for atingido, o pagamento não será concluído.
Porém, nem sempre o problema é causado pelas faltas. Também podem ocorrer falhas no registro ou no envio das informações pela escola.
Como resolver?
Confira sua frequência e, se caso tenha algum erro, converse com a secretaria da escola. A equipe poderá verificar os registros e corrigir as informações.
4. O CadÚnico da sua família está atualizado?
Outro ponto que merece atenção é o Cadastro Único (CadÚnico), que tem as informações das famílias para a participação em programas sociais.
Se os dados estiverem desatualizados ou apresentarem alguma divergência, pode ser necessário regularizar o cadastro para que a situação do estudante seja analisada.
Onde buscar ajuda?
A família pode procurar o CRAS ou o setor responsável pelo CadÚnico em seu município para verificar se precisa atualizar alguma informação.
Não deixe para conferir isso apenas quando o pagamento apresentar problemas. É importante ter os dados em dia ajuda a evitar pendências cadastrais.
O dinheiro não caiu? Saibao que fazer
Se você conferiu a conta e a parcela não apareceu, o primeiro passo é descobrir se existe alguma pendência. Veja por onde começar:
- Consulta Pé-de-Meia: acesse o portal oficial do programa e entre com sua conta Gov.br para consultar informações sobre o benefício e os pagamentos.
- Caixa Tem: confira o extrato da conta para verificar se o valor foi depositado.
- Secretaria da escola: procure a equipe escolar se houver dúvidas sobre matrícula, frequência ou envio dos dados ao Ministério da Educação (MEC).
- CRAS: busque atendimento se precisar verificar ou atualizar as informações do CadÚnico.
- Receita Federal: consulte o órgão caso identifique algum problema relacionado ao CPF.
Cada situação exige uma solução diferente de outra. Sendo assim, antes de procurar atendimento, tente identificar qual informação pode estar impedindo a liberação do dinheiro.
Como funciona o programa?
O Pé-de-Meia é um programa do Governo Federal que oferece incentivo financeiro a estudantes do ensino médio público. O objetivo é ajudar os jovens a continuar estudando e concluir essa etapa da educação.
O programa conta com quatro tipos de incentivo:
- Matrícula: pagamento de R$ 200, conforme as regras do programa.
- Frequência: até nove parcelas de R$ 200 para estudantes do ensino médio regular e até oito parcelas de R$ 225 para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que cumpram os critérios exigidos.
- Conclusão: R$ 1.000 por ano letivo concluído com aprovação, com saque sujeito às regras do programa.
- Enem: parcela única de R$ 200 para estudantes elegíveis que participarem dos dois dias de prova no último ano do ensino médio.
Os pagamentos dependem do cumprimento dos requisitos e da confirmação das informações pelos órgãos responsáveis.
Quem pode participar?
- Têm entre 14 e 24 anos e estão matriculados no ensino médio público.
- Têm entre 19 e 24 anos e frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Para receber cada incentivo, é importante conferir as regras específicas e manter os dados atualizados.