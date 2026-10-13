Divulgação/MEC Programa Pé-de-meia

Quem recebe o Pé-de-Meia sabe que cada parcela faz diferença no orçamento. Com isso, perceber que o dinheiro não caiu na conta ou encontrar uma mensagem de bloqueio no aplicativo pode gerar angústia, além de muitas dúvidas.

Na maioria das situações, o atraso pode estar relacionado a erros nos dados pessoais, falta de atualização do cadastro ou informações escolares que ainda não foram registradas corretamente.

Confira quatro situações que ajudam a entender o atraso ou o cancelamento do benefício.

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1. Divergência no CPF

Você já conferiu se seus dados estão corretos? Informações como nome completo e data de nascimento precisam estar de acordo com os registros dos órgãos públicos.

Quando existe alguma diferença entre os cadastros, o sistema pode ter dificuldade para identificar o estudante e liberar o pagamento.

Como resolver?

O primeiro passo é procurar a secretaria da escola e conferir os dados informados na matrícula. Se o erro estiver no CPF, será necessário verificar a situação com a Receita Federal.

Depois de corrigir as informações, aguarde a atualização dos sistemas para consultar novamente.

2. É menor de idade e não consegue movimentar o dinheiro?

Caixa/Divulgação Aplicativo da CaixaTem

Esse problema também pode acontecer com estudantes que ainda não completaram 18 anos. Em algumas situações, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta digital. Sem autorização devida, o dinheiro pode aparecer na conta, mas ficar indisponível para uso.

O que fazer?

Peça ao seu responsável para verificar o aplicativo Caixa Tem e conferir se existe alguma autorização pendente.

3. Faltou muito às aulas ou sua presença não foi registrada?

A frequência escolar é um dos pontos mais importantes para quem recebe o Pé-de-Meia.

Para ter direito, o estudante precisa manter presença mínima de 80% nas aulas. Se esse percentual não for atingido, o pagamento não será concluído.

Porém, nem sempre o problema é causado pelas faltas. Também podem ocorrer falhas no registro ou no envio das informações pela escola.

Como resolver?

Confira sua frequência e, se caso tenha algum erro, converse com a secretaria da escola. A equipe poderá verificar os registros e corrigir as informações.

4. O CadÚnico da sua família está atualizado?

Outro ponto que merece atenção é o Cadastro Único (CadÚnico), que tem as informações das famílias para a participação em programas sociais.

Se os dados estiverem desatualizados ou apresentarem alguma divergência, pode ser necessário regularizar o cadastro para que a situação do estudante seja analisada.





Onde buscar ajuda?

A família pode procurar o CRAS ou o setor responsável pelo CadÚnico em seu município para verificar se precisa atualizar alguma informação.

Não deixe para conferir isso apenas quando o pagamento apresentar problemas. É importante ter os dados em dia ajuda a evitar pendências cadastrais.

O dinheiro não caiu? Saibao que fazer

Se você conferiu a conta e a parcela não apareceu, o primeiro passo é descobrir se existe alguma pendência. Veja por onde começar:

Consulta Pé-de-Meia: acesse o portal oficial do programa e entre com sua conta Gov.br para consultar informações sobre o benefício e os pagamentos.

acesse o portal oficial do programa e entre com sua conta Gov.br para consultar informações sobre o benefício e os pagamentos. Caixa Tem: confira o extrato da conta para verificar se o valor foi depositado.

confira o extrato da conta para verificar se o valor foi depositado. Secretaria da escola: procure a equipe escolar se houver dúvidas sobre matrícula, frequência ou envio dos dados ao Ministério da Educação (MEC).

procure a equipe escolar se houver dúvidas sobre matrícula, frequência ou envio dos dados ao Ministério da Educação (MEC). CRAS: busque atendimento se precisar verificar ou atualizar as informações do CadÚnico.

busque atendimento se precisar verificar ou atualizar as informações do CadÚnico. Receita Federal: consulte o órgão caso identifique algum problema relacionado ao CPF.

Cada situação exige uma solução diferente de outra. Sendo assim, antes de procurar atendimento, tente identificar qual informação pode estar impedindo a liberação do dinheiro.

Como funciona o programa?

O Pé-de-Meia é um programa do Governo Federal que oferece incentivo financeiro a estudantes do ensino médio público. O objetivo é ajudar os jovens a continuar estudando e concluir essa etapa da educação.

O programa conta com quatro tipos de incentivo:

Matrícula: pagamento de R$ 200, conforme as regras do programa.

Frequência: até nove parcelas de R$ 200 para estudantes do ensino médio regular e até oito parcelas de R$ 225 para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que cumpram os critérios exigidos.

Conclusão: R$ 1.000 por ano letivo concluído com aprovação, com saque sujeito às regras do programa.

Enem: parcela única de R$ 200 para estudantes elegíveis que participarem dos dois dias de prova no último ano do ensino médio.

Os pagamentos dependem do cumprimento dos requisitos e da confirmação das informações pelos órgãos responsáveis.

Quem pode participar?

Têm entre 14 e 24 anos e estão matriculados no ensino médio público.

Têm entre 19 e 24 anos e frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para receber cada incentivo, é importante conferir as regras específicas e manter os dados atualizados.