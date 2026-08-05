Conteúdo gerado por IA Atualizou o CadÚnico? Entenda por que o benefício não volta imediatamente

O Cadastro Único (CadÚnico) é a porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família , o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Auxílio Gás e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Por isso, manter os dados atualizados é fundamental para evitar problemas no recebimento dos benefícios.

Mas muitos acreditam que basta atualizar o CadÚnico para o benefício voltar na hora, porém isso não acontece.

Após a atualização de dados, as informações passam por análise, e o Governo verifica se a família continua atendendo aos critérios do programa antes de decidir pela reativação do benefício.

Ou seja, a atualização cadastral é obrigatória, mas não garante que o pagamento seja retomado automaticamente.

Quanto tempo demora para análise?

Esse procedimento pode levar em torno de 45 dias, prazo necessário para que os dados sejam registrados e analisados. Caso o benefício tenha sido bloqueado, suspenso ou cancelado por falta de atualização, será preciso aguardar a conclusão dessa etapa para saber se ele será reativado.

O que fazer caso o benefício for bloqueado?

O primeiro passo é atualizar as informações, em seguida basta acompanhar a situação do cadastro e aguardar. Se houver pendências ou necessidade de complementar informações, o responsável familiar deverá procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Como atualizar os dados?

A atualização pode ser feita pela internet apenas quando não tiver alteração nas informações da família.

EBC CadUnico

Nesse caso, basta acessar o aplicativo oficial do Cadastro Único com a conta Gov.br e selecionar a opção "Atualização Cadastral por Confirmação".

Quando a atualização é obrigatória?

O Cadastro Único deve ser atualizado sempre que houver mudanças nas informações da família ou a cada dois anos.

A atualização é necessária em casos como:

mudança de endereço ou telefone;

alteração na renda familiar;

nascimento, adoção ou falecimento de um integrante;

mudança no estado civil;

alteração na composição da família.

Quais documentos são necessários?

CPF;

RG ou outro documento oficial com foto;

Certidão de nascimento ou casamento;

Carteira de Trabalho;

Título de eleitor;

Comprovante de residência.

Como consultar se o cadastro está atualizado?

A situação do CadÚnico pode ser consultada pelo aplicativo Cadastro Único, pelo site oficial, pela Central de Atendimento no telefone 0800 707 2003 ou presencialmente em uma unidade do CRAS.

Por isso, manter o Cadastro Único sempre atualizado é a melhor forma de evitar bloqueios e garantir que os benefícios continuem sendo pagos normalmente.

*Estagiária sob supervisão