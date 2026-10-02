Divulgação SSP Cadetes da Polícia Militar de São Paulo em cerimônia

O novo concurso público da Polícia Militar de São Paulo foi aprovado pelo Governo do Estado para formar 200 cadetes. Conforme o cronograma previsto publicado no Diário Oficial do Estado, os futuros alunos devem entrar na corporação em janeiro de 2028. A remuneração básica inicial do cargo de cadete é de R$ 5.460,65.

A própria Polícia Militar irá conduzir os procedimentos para a abertura da seleção e divulgação do edital, documento que trará as regras e o calendário completo do concurso.

Como funciona a seleção

Para àqueles interessados em chegar ao posto de cadete, o candidato precisa passar por diversas etapas, entre elas, estão: provas objetivas e dissertativas; testes de aptidão física; exames de saúde; avaliação psicológica e análise da conduta social e dos documentos apresentados.

O processo seletivo vale para brasileiros entre 17 e 30 anos, com exceção de quem já integra a PM paulista. Para participar, o candidato deve ter o ensino médio (ou equivalente) completo, estar com as obrigações eleitorais em dia e, no caso dos homens, estar também com as obrigações militares concluídas.

A altura mínima para participar é de 1,55 metro para mulheres e de 1,60 metro para homens.





Outros processos

Outra seleção com o mesmo número de vagas para cadete, está aberta neste momento na cidade, através de um edital publicado no Diário Oficial em 22 de maio. Além dela, a corporação tem outros quatro processos seletivos em curso, voltados ao ingresso de soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.

Em julho deste ano, 174 cadetes receberam o espadim na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, cerimônia que representa uma das fases da formação dos futuros oficiais. A turma será a primeira a se formar com dupla graduação, com bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e bacharel em Direito.

Ao fim do Curso de Formação de Oficiais (CFO), o espadim dá lugar à espada de oficial, usada nas cerimônias da corporação.

De acordo com o Governo do Estado, cerca de 11 mil policiais militares foram formados em São Paulo desde o início da atual gestão.

