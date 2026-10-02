Reprodução / Agência Brasil 13º salário

O final do ano está se aproximando e, com ele, trabalhadores de todo o Brasil ficam na expectativa da chegada do pagamento do décimo terceiro salário. Em 2026, uma das parcelas do benefício será antecipada por causa do calendário.

A primeira parcela deverá ser paga normalmente em até 30 de novembro. Já a segunda, que teria como prazo final o dia 20 de dezembro, deverá ser depositada antes neste ano.

Isso acontece porque o dia 20 cairá em um domingo. Como a data limite ocorre em um fim de semana, o pagamento deverá ser feito no último dia útil anterior, que será uma sexta-feira, 18 de dezembro.

O empregador não poderá deixar o pagamento para a segunda-feira, dia 21, pois isso ultrapassaria o prazo estabelecido pela legislação.

Confira as datas

Primeira parcela: até 30 de novembro de 2026;

Segunda parcela: até 18 de dezembro de 2026.

Como funciona o pagamento do 13º

O empregador pode antecipar a primeira parcela do décimo terceiro entre fevereiro e novembro. Essa primeira parte corresponde a aproximadamente metade do valor do benefício e é paga sem os descontos de INSS e Imposto de Renda.

Os descontos são aplicados na segunda parcela. Por isso, o valor recebido nessa etapa costuma ser menor do que o da primeira.

Quem já recebeu o adiantamento do 13º durante as férias não terá um novo pagamento da primeira parcela em novembro. Nesse caso, o valor antecipado será descontado do benefício no fim do ano.

Mesmo assim, pode ter uma diferença a receber caso tenha ocorrido reajuste salarial, alteração na remuneração ou mudança na quantidade de meses considerados para o cálculo.

Como calcular o 13º?

O valor do décimo terceiro leva em conta o salário bruto e o número de meses trabalhados durante o ano.

Para chegar ao valor do benefício, é necessário:

Identificar o salário bruto do trabalhador;

Multiplicar o valor pelo número de meses trabalhados no ano;

Dividir o resultado por 12.

Como são calculados os descontos da segunda parcela?

É na segunda parcela que vem os descontos obrigatórios, como a contribuição ao INSS e, quando houver cobrança, o Imposto de Renda.

Desconto do INSS: A contribuição previdenciária varia conforme a faixa salarial. As alíquotas são:

7,5% para quem recebe até R$ 1.621,00;

9% para salários de R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84, com dedução de R$ 24,32;

12% para quem recebe de R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27, com dedução de R$ 111,40;

14% para salários entre R$ 4.354,28 e R$ 8.475,55, com dedução de R$ 198,49.

Desconto do Imposto de Renda: O IRPF também segue uma tabela por faixas de rendimento. Confira:

Isento para quem recebe até R$ 2.428,80;

7,5% para salários de R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65, com dedução de R$ 182,16;

15% para quem recebe de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, com dedução de R$ 394,16;

22% para a faixa de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68, com dedução de R$ 675,49;

27,5% para quem recebe a partir de R$ 4.664,69, com dedução de R$ 908,73.

Conteúdo gerado por IA Infográfico de como calcular o 13º salário



Quem tem direito?

O décimo terceiro é garantido aos trabalhadores com carteira assinada que tenham trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano.

A regra também contempla aposentados e pensionistas, além de trabalhadores que estejam em licença-maternidade ou afastados por doença ou acidente.

Nos casos de demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito proporcional ao período trabalhado. O valor é pago junto com as demais verbas da rescisão.

Já em uma demissão por justa causa, o trabalhador perde o direito ao décimo terceiro proporcional.

E os aposentados?

Para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS, o calendário de pagamento do abono anual funciona de maneira diferente.

Neste ano, o Instituto antecipou o pagamento do décimo terceiro para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que já recebiam seus benefícios até abril. Os valores foram pagos em duas parcelas, nas folhas de abril e maio.

Já os segurados que passaram a receber o benefício depois do período de antecipação terão o décimo terceiro pago em novembro, junto com o pagamento regular daquele mês, desde que o benefício dê direito ao abono anual.

O décimo terceiro é devido aos titulares de benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte. O pagamento também pode ser feito a segurados que recebem benefícios previstos em legislações especiais, quando houver previsão legal.

Leia também: Novo 13º do INSS em 2026? Entenda quem tem direito



Se organize



Com o pagamento do 13º chegando, o trabalhador já pode começar a organizar as contas para os últimos meses do ano. O valor pode ajudar a colocar despesas em dia, fazer compras de fim de ano ou até mesmo começar 2027 com um pouco mais de tranquilidade.

Antes de contar com o dinheiro, vale conferir se você terá direito ao benefício integral ou proporcional e quais descontos poderão ser aplicados na segunda parcela.



