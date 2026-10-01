Tahto
Reprodução
Tahto

A Tahto, uma das principais empresas do Brasil nas áreas de  Customer Experience (CX) e Business Process Outsourcing (BPO), teve seu plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A decisão é considerada pela empresa um passo importante no processo de reestruturação da companhia, iniciado após os desdobramentos da Recuperação Judicial do grupo Oi.

Com a aprovação, a empresa agora pode avançar para as etapas previstas no plano e que devem acarretar na venda da companhia. A expectativa é que, em breve, seja publicado o edital para o leilão que definirá o novo acionista da Tahto.


CEO da Tahto destaca aprovação do plano

Para o CEO da companhia, Luís Ricardo Ferreira, a aprovação do plano representa um marco no processo de reestruturação e reforça as perspectivas para o futuro da empresa.

Chegar a este momento é resultado de um trabalho conduzido com muita responsabilidade, resiliência e confiança. Ao longo desse período, preservamos nossas operações e nossos compromissos com os clientes e, ao mesmo tempo, mantivemos o olhar para o futuro. A aprovação do plano nos permite avançar com segurança na venda da companhia e seguir construindo perspectivas positivas para a Tahto, nossos colaboradores, clientes e parceiros. Luís Ricardo Ferreira - CEO Tahto


Durante o processo, a Tahto  manteve a operação e avançou com movimentos recentes de desenvolvimento, como: abertura de novas unidades, ampliação de contratos em diferentes segmentos e investimentos em qualificação de profissionais, inovação e evolução dos modelos de atendimento.

Quem é a Tahto?

A Tahto é uma empresa brasileira especializada no atendimento ao cliente e na terceirização de serviços empresariais.

A companhia nasceu de operações de contact center e, posteriormente, aumentou a sua atuação para soluções de Customer Experience (CX) e Business Process Outsourcing (BPO).

A empresa era uma das subsidiárias do Grupo Oi, que é mais uma companhia em processo de recuperação judicial.

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-10-01/tahto-tem-recuperacao-judicial-aprovada-e-pode-ser-vendida.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes