Reprodução Tahto

A Tahto, uma das principais empresas do Brasil nas áreas de Customer Experience (CX) e Business Process Outsourcing (BPO), teve seu plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A decisão é considerada pela empresa um passo importante no processo de reestruturação da companhia, iniciado após os desdobramentos da Recuperação Judicial do grupo Oi.

Com a aprovação, a empresa agora pode avançar para as etapas previstas no plano e que devem acarretar na venda da companhia. A expectativa é que, em breve, seja publicado o edital para o leilão que definirá o novo acionista da Tahto.





CEO da Tahto destaca aprovação do plano



Para o CEO da companhia, Luís Ricardo Ferreira, a aprovação do plano representa um marco no processo de reestruturação e reforça as perspectivas para o futuro da empresa.

Chegar a este momento é resultado de um trabalho conduzido com muita responsabilidade, resiliência e confiança. Ao longo desse período, preservamos nossas operações e nossos compromissos com os clientes e, ao mesmo tempo, mantivemos o olhar para o futuro. A aprovação do plano nos permite avançar com segurança na venda da companhia e seguir construindo perspectivas positivas para a Tahto, nossos colaboradores, clientes e parceiros. Luís Ricardo Ferreira - CEO Tahto





Durante o processo, a Tahto manteve a operação e avançou com movimentos recentes de desenvolvimento, como: abertura de novas unidades, ampliação de contratos em diferentes segmentos e investimentos em qualificação de profissionais, inovação e evolução dos modelos de atendimento.

Quem é a Tahto?

A Tahto é uma empresa brasileira especializada no atendimento ao cliente e na terceirização de serviços empresariais.

A companhia nasceu de operações de contact center e, posteriormente, aumentou a sua atuação para soluções de Customer Experience (CX) e Business Process Outsourcing (BPO).

A empresa era uma das subsidiárias do Grupo Oi, que é mais uma companhia em processo de recuperação judicial.