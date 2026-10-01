Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-sena

Você já se imaginou com R$ 75 milhões na conta? Agora, pense em quanto essa fortuna poderia render se fosse investida. O prêmio milionário da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (1), e, enquanto muitos apostadores sonham em levar a bolada para casa, também é possível calcular quanto esse dinheiro poderia gerar todos os meses.

A Caixa sorteia hoje o concurso 3065 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 75 milhões. Caso o vencedor queira investir o valor e retirar apenas os rendimentos mensalmente, a quantia poderia gerar de aproximadamente R$ 500 mil a R$ 631 mil, dependendo da aplicação escolhida.

Os cálculos foram feitos pelo educador financeiro Renan Diego para o Jornal Uol e foram considerados juros compostos, padrões do mercado financeiro, a taxa Selic e o IPCA. Nas simulações de renda fixa, o Imposto de Renda já é descontado.

O valor do prêmio já inclui o desconto de 30% do Imposto de Rend a. A tributação sobre os rendimentos segue as regras de cada investimento.

Poupança

Caso os R$ 75 milhões sejam aplicados na poupança, o valor renderia aproximadamente R$ 500 mil por mês. A conta considera que o investidor retiraria o rendimento mensalmente, mantendo o valor principal aplicado.

Uma das vantagens da modalidade é que o rendimento da poupança é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Tesouro IPCA+

Neste com vencimento em 2050, os R$ 75 milhões poderiam gerar aproximadamente R$ 530 mil por mês, já descontado o Imposto de Renda.

O cálculo considera a projeção do mercado e o desempenho dos últimos 12 meses. Hoje em dia, a rentabilidade do título é formada pela inflação, medida pelo IPCA, mais cerca de 7% ao ano.

O Tesouro IPCA+ é um investimento de longo prazo e, caso o título seja vendido antes do vencimento, o preço pode variar de acordo com as condições do mercado.

CDB

Um CDB (Certificado de Depósito Bancário) que pague 100% do CDI poderia proporcionar um rendimento de aproximadamente R$ 623 mil mensais, já considerando o desconto do Imposto de Renda.

O CDB é um título emitido por instituições financeiras. Em uma aplicação de R$ 75 milhões, também seria necessário considerar a instituição escolhida e as regras de proteção do investimento.

Tesouro Selic

Entre as opções analisadas, o maior rendimento da simulação aparece no Tesouro Selic 2031. Com remuneração anual de Selic + 0,08%, os R$ 75 milhões poderiam render aproximadamente R$ 631 mil por mês, já descontado o Imposto de Renda de 22,5%.

Conteúdo gerado por IA Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhões nesta quinta-feira; veja quanto o valor renderia

A cobrança do imposto diminui conforme o tempo em que o dinheiro permanece aplicado. Para investimentos mantidos por mais de dois anos, a alíquota chega a 15%, o que pode aumentar o rendimento líquido.

O que dá para fazer com o prêmio?

Uma dessa permite muito mais do que comprar imóveis de luxo, carros importados ou viajar pelo mundo. Com planejamento financeiro, o vencedor pode transformar o prêmio em uma fonte de renda e ainda construir um patrimônio para as próximas gerações.

Entre as possibilidades estão:

montar uma carteira diversificada de investimentos;

comprar imóveis residenciais e comerciais;

investir em empresas, fazendas ou franquias;

criar um patrimônio para filhos e netos;

viver exclusivamente dos rendimentos mensais.

Quando será o sorteio?

O próximo sorteio da Mega-Sena, referente ao concurso 3065, acontece hoje (1), a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa. Como acontece em todos os concursos, o iG publica o resultado da Mega-Sena e acompanha as informações sobre a premiação.

Como apostar?

O jogador pode escolher de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Ao marcar mais dezenas, as chances de acertar aumentam, mas o preço do jogo também fica maior.

As apostas podem ser feitas:

nas lotéricas credenciadas pela Caixa;

pelo portal das Loterias Caixa;

pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.

E se ninguém acertar?

Se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o prêmio acumula para próximo concurso, seguindo as regras da Mega-Sena.

Enquanto a bolada não encontra um vencedor, muitos já se imaginam o que fariam com tanto dinheiro. Mas, para além de gastar, investir o dinheiro poderia transformar o prêmio em uma renda mensal de centenas de milhares de reais.



