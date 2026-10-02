Divulgação/Casas Bahia Casas Bahia

Um novo leilão de produtos de mostruário das Casas Bahia acontece nesta sexta-feira (02). O evento, que teve início às 10h, permite lances para itens com descontos de até 82%. A lista reúne mercadorias de diversas categorias e que estavam em exposição. Confira:

Televisores;

Máquinas de lavar;

Fogões;

Mesas;

Armários;

Outros eletrodomésticos e móveis.

Os lotes podem ser consultados na plataforma Kwara e os produtos devem ser retirados em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Divulgação Galpão Casas Bahia em Jundiai

Desconto de 82% não significa preço final

Os descontos anunciados chamam atenção, mas as condições especiais demandam cautela do consumidor. Existe uma diferença entre o lance inicial e o valor que o comprador realmente vai pagar.

A Kwara cobra 5% de comissão para o leiloeiro e mais 15% em despesas administrativas. Na prática, são 20% adicionais sobre o valor arrematado.

Exemplo: quem conseguir um produto por R$ 1.000 terá de desembolsar mais R$ 200 em taxas. Nesse caso, o valor sobe para R$ 1.200, antes mesmo de considerar transporte ou outras despesas.

O lance inicial não é, necessariamente, o preço de venda. Se outros participantes oferecerem valores maiores, o produto será arrematado pelo maior lance válido.

Produtos podem ter defeitos

Preço baixo significa, também, que haverá alguns riscos. Os itens são de mostruário e podem apresentar marcas de uso, avarias, falta de peças, acessórios ausentes ou problemas mecânicos.

Além disso, os produtos não possuem garantia de funcionamento.

Fotos e demais informações publicadas no site servem como referência, mas não garantem que o item esteja em perfeito estado.

Alguns produtos também podem estar bloqueados ou depender de senhas, códigos e cadastros para funcionar. Nesses casos, as empresas envolvidas no leilão não se responsabilizam por fornecer essas informações.

Como dar um lance?

Depois que o cadastro for aprovado, o participante pode escolher os lotes e começar a disputa. Os lances podem ser feitos manualmente ou por meio de uma ferramenta que permite programar ofertas automáticas.

Se outro participante oferecer um valor maior, o interessado poderá aumentar novamente sua oferta.

Pagamento

Reprodução Pix

Quem vencer a disputa precisa ficar atento ao prazo de pagamento. O valor deve ser pago pelo Pix em até um dia útil após a aprovação da oferta. O não pagamento dentro do prazo pode ter multa.

Já a retirada precisa ser agendada anteriormente, junto à equipe responsável.

Leia também: Leilões das Casas Bahia: de onde vêm os produtos vendidos?



Retirada tem regras específicas

Não basta simplesmente ir ao local buscar a mercadoria. O comprador precisa levar um veículo adequado e vazio, além de utilizar calçado de segurança.

A retirada não pode ser feita a pé ou de motocicleta. Outra regra é que o comprador precisa levar todos os produtos que fazem parte do lote. Não é possível escolher apenas alguns itens depois do arremate.

Leilão ocorre em meio à recuperação judicial

O leilão acontece enquanto o Grupo Casas Bahia enfrenta um processo de recuperação judicial. A empresa entrou com o pedido em 16 de agosto, após enfrentar dificuldades financeiras. Em 2024, a companhia já havia recorrido a uma recuperação extrajudicial envolvendo aproximadamente R$ 4,1 bilhões em dívidas.

Neste ano, a empresa também anunciou medidas para reduzir custos, incluindo fechamento de lojas e redução de investimentos. A recuperação judicial busca reorganizar as dívidas e permitir que a companhia continue suas atividades enquanto negocia com os credores.

Apesar de acontecer durante o processo de recuperação judicial, as Casas Bahia afirmam que o leilão não está relacionado à recuperação judicial.

Conforme a empresa, os leilões fazem parte de uma operação recorrente envolvendo produtos do Departamento de Assistência Técnica (DAT).

A companhia também afirma que suas lojas físicas e o comércio eletrônico continuam funcionando normalmente.

Cuidado com golpes

O interesse por leilões também pode ser aproveitado por criminosos para criar páginas falsas e desviar pagamentos.

Por isso, antes de participar, o consumidor deve conferir cuidadosamente se está acessando o site oficial da Kwara, além de ler o edital e as regras do lote.

Antes de fazer qualquer lance, confira:

O estado de conservação do produto;

Se existem peças ou acessórios faltando;

Se o item foi testado e está funcionando;

As taxas de 20% cobradas sobre o lance;

Os custos de transporte e retirada;

O endereço para retirada;

As regras específicas do lote;

Se há necessidade de aprovação do vendedor;

Se o pagamento está sendo feito pelos canais oficiais.

Com dezenas de itens disponíveis, o leilão abre mais uma oportunidade para quem acompanha esse tipo de venda e busca produtos fora do modelo tradicional de compra no varejo. A expectativa é de que os lotes mais procurados concentrem a maior disputa entre os participantes ao longo do pregão.