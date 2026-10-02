Fernando Frazão/Agência Brasil VA e VR poderão ser aceitos em diferentes maquininhas a partir de novembro

Os cartões de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) poderão ser aceitos em diferentes maquininhas a partir do mês que vem. A mudança está prevista no Decreto nº 12.712/2025, que estabeleceu novas regras para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Até hoje, existem cartões que só funcionam em determinadas redes de pagamento. Com a nova regra, a proposta é permitir que cartões de empresas diferentes sejam utilizados em maquininhas habilitadas para receber VA e VR.

A mudança é chamada de interoperabilidade (capacidade de diferentes sistemas, dispositivos ou organizações trocarem dados e funcionarem juntos de maneira automática e segura) e deve ampliar as opções de uso dos benefícios para os trabalhadores.

O prazo para a implementação completa é de 360 dias após a publicação do decreto. Como a norma foi publicada em 11 de novembro de 2025, a previsão é que a interoperabilidade seja concluída em novembro de 2026.

Além da mudança nas maquininhas, o decreto também trouxe novas regras para as taxas cobradas dos estabelecimentos e para o prazo de pagamento das transações.

Como vai funcionar?

Se um trabalhador tenha um cartão de vale-refeição de determinada empresa e vá a um restaurante que utiliza uma maquininha de outra rede.

Conteúdo gerado por IA VA e VR: veja as mudanças previstas para novembro

Com a interoperabilidade, o cartão poderá ser utilizado nesse equipamento, desde que a maquininha esteja habilitada para aceitar VA e VR.

A ideia é diminuir a dependência de uma única rede de pagamento e aumentar a quantidade de estabelecimentos onde os benefícios podem ser utilizados.

O trabalhador vai receber mais?

Não necessariamente, as novas regras não determina um aumento ou redução no valor do vale-alimentação ou do vale-refeição. O valor continua dependendo do que foi definido pela empresa ou por acordo ou convenção coletiva, quando houver essa previsão.

O benefício poderá ser usado para qualquer compra?

Também não, mesmo com essa mudança nas maquininhas, o VA e o VR continuam sendo de finalidade exclusiva para a compra de alimentos e refeições.

Isso significa que só pode ser utilizado, em supermercados, padarias e restaurantes, mas não pode ser sacado ou usado para comprar produtos que não estejam relacionados à alimentação.

Toda empresa precisa oferecer VA ou VR?

Não, as novas regras não tornam o vale-alimentação ou o vale-refeição obrigatórios para todas as empresas.

O benefício pode ser oferecido pela própria empresa ou se tornar obrigatório quando houver previsão em acordo ou convenção coletiva da categoria.

Com a mudança se aproximando, a expectativa é que o trabalhador tenha mais opções para utilizar o saldo do benefício em estabelecimentos que aceitem VA e VR.