Caixa/Reprodução Mega-Sena

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (24) o concurso 3062 da Mega-Sena, que tem prêmio estimado em R$ 38 milhões. Quanto essa quantia renderia por mês se fosse investida na poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de renda fixa?

A Mega-Sena acumulou mais uma vez após o último sorteio na terça-feira (22), e o concurso de hoje pode pagar esse valor milionário.

Poupança

A poupança segue com o menor retorno entre as demais opções, tanto no curto quanto no longo prazo.

Os R$ 38 milhões renderiam pouco mais de R$ 252,7 mil em um mês. Após um ano, o valor chegaria a cerca de R$ 3 milhões, considerando que os rendimentos permaneçam aplicados.

A poupança é isenta de Imposto de Renda (IR). Por isso, o valor apresentado já corresponde ao rendimento que o investidor poderia receber.

Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA + (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), com vencimento em 2050, oferece cerca de R$ 272 mil por mês, já descontado o IR.

O cálculo considera a projeção do mercado e o retorno dos últimos 12 meses. Atualmente, a rentabilidade é de inflação mais 7,1% ao ano.

CDB

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) renderia cerca de R$ 316 mil por mês. Ele também considera o desconto do IR.

Porém, o rendimento pode ser maior em CDBs de bancos médios que oferecem uma remuneração de 110% do CDI.

Nesse cenário, os mesmos R$ 38 milhões renderiam cerca de R$ 356 mil em apenas um mês. Em um ano, o ganho poderia chegar a aproximadamente R$ 4 milhões, já considerando o desconto do Imposto de Renda.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic 2031, que oferece remuneração anual de Selic + 0,07%, renderia aproximadamente R$ 320 mil por mês, já descontado o IR de 22,5%.

A alíquota diminui conforme o tempo de aplicação podendo chegar a 15% após dois anos.

O valor do prêmio divulgado pela Caixa já considera o desconto de 30% do IR.

Conteúdo gerado por IA Mega-Sena: quanto R$ 38 milhões rendem todo mês na poupança e no Tesouro

O cálculo do rendimento no Tesouro é teórico, pois existe um limite de aplicação de R$ 1 milhão por mês para cada investidor.

Como ficam os rendimentos?

A simulação considera os ganhos da poupança, do Tesouro Direto, dos CDBs e dos fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic.

No caso dos fundos DI, a simulação considera uma taxa de administração de 0,5%. Para o Tesouro Selic, é considerada uma taxa de 0,2%. Esses valores podem variar de acordo com o fundo ou a instituição financeira.

Com isso, o rendimento final pode mudar dependendo da aplicação escolhida, das taxas cobradas e do período em que o dinheiro permanecer investido.

Quando será o sorteio?

O sorteio da Mega-Sena será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Como acontece em todos os concursos, o iG publica o resultado da Mega-Sena e acompanha as informações sobre a premiação.

Como apostar?

O jogador pode escolher de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

A aposta simples custa R$ 6. Quem marca mais números aumenta as chances de acertar as seis dezenas, mas também paga um valor maior pelo jogo.

As apostas podem ser feitas:

nas lotéricas credenciadas pela Caixa;

pelo portal das Loterias Caixa;

pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O que dá para fazer com os milhões?

Uma quantia como essa permite muito mais do que comprar imóveis de luxo, carros importados ou viajar pelo mundo. Com organização financeira, o vencedor pode transformar o prêmio em uma fonte de renda e ainda deixar um patrimônio para as próximas gerações.

Entre as possibilidades estão:

montar uma carteira diversificada de investimentos;

comprar imóveis residenciais e comerciais;

investir em empresas, fazendas ou franquias;

criar um patrimônio para filhos e netos;

viver exclusivamente dos rendimentos mensais.

Enquanto o prêmio não encontra um vencedor, muitos brasileiros já se imaginam como usariam essa quantia milionária.