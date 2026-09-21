Os interessados em participar do concurso público da Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, têm até as 23h59 de hoje (21) para se inscrever. Ao todo, a seleção oferece 4.171 oportunidades, sendo 281 vagas imediatas e 3.890 como cadastro de reserva. As chances são para profissionais de níveis médio, técnico e superior, nos quadros de terra e mar.
As remunerações mínimas variam de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como: previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.
As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso.
Quais são as vagas?
Foram publicados quatro editais. Para o quadro de terra, há uma seleção para cargos de nível médio/técnico e outra para nível superior. Já no quadro de mar, um edital é destinado a oficiais e outro a suboficiais e guarnição.
As oportunidades abrangem áreas como: administração, contabilidade, manutenção, enfermagem, engenharia, tecnologia e advocacia.
Também tem cargos ligados a área marítima, como auxiliar de saúde, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro e oficiais de máquinas e de náutica.
Editais
- Edital 1 Mar: auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.
- Edital 2 Mar: segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.
- Edital 3 Terra: cargos de nível médio/técnico.
- Edital 4 Terra: cargos de nível superior.
Quanto é o salário?
No quadro de terra, o salário é de R$ 6.539,54 para nível médio/técnico e de R$ 14.973,62 para nível superior.
No quadro de mar, os valores variam conforme a função, entre R$ 5.464 e R$ 15.034,81. O maior valor é para o cargo de segundo oficial de náutica.
Qual é a taxa de inscrição?
O valor depende do nível e do cargo que for escolhido:
- R$ 81,50: nível médio/técnico, incluindo auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro e Profissional Transpetro de Nível Médio – Júnior;
- R$ 117: nível superior, incluindo segundo oficial de máquinas, segundo oficial de náutica e Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior.
Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde puderam solicitar a isenção da taxa, dentro dos prazos previstos nos editais.
Como será a seleção?
Para as vagas do quadro de mar, os candidatos passarão por provas objetivas e exame de aptidão física. Também haverá, quando necessário, procedimentos de confirmação das condições declaradas para concorrer às vagas reservadas.
As provas terão questões de conhecimentos gerais e específicos. Dependendo da função, o conteúdo pode incluir Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Inglês Técnico Marítimo.
Teste físico
O exame de aptidão física será exclusivo para o quadro de mar e terá dois testes:
- Corrida de 12 minutos: mínimo de 1.800 metros para homens e 1.500 metros para mulheres;
- Natação: 25 metros, em estilo livre e sem limite de tempo.
Para o quadro de terra, não haverá teste físico. A seleção será por meio de provas objetivas e para candidatos as vagas reservadas, por uma etapa de confirmação das condições declaradas.
O que cai na prova?
Para os cargos de nível médio, será:
- 40 de conhecimentos específicos;
- 10 de Língua Portuguesa;
- 10 de Matemática.
Já para nível superior, serão 70 questões:
- 50 de conhecimentos específicos;
- 10 de Língua Portuguesa;
- 10 de Língua Inglesa.
A área de Advocacia terá uma etapa a mais. Além das 70 questões objetivas, os candidatos farão uma prova discursiva com duas questões, de caráter eliminatório e classificatório.
Para candidatos que concorrerem as vagas reservadas, estão previstas etapas específicas.
Pessoas com deficiência (PcD) passarão por avaliação. Também haverá confirmação complementar da autodeclaração de candidatos negros e verificação documental de indígenas e quilombolas.
Quando serão as provas?
Estão previstas para 29 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.
O candidato poderá escolher o local onde fará a prova entre as opções disponibilizadas pela banca, mesmo que seja diferente do polo de trabalho para o qual está concorrendo.
A duração varia conforme o cargo:
- Nível médio: Quadro de Terra: 4 horas;
- Nível superior: Quadro de Terra: 4 horas e 30 minutos;
- Advocacia: Quadro de Terra: 5 horas e 30 minutos;
- Oficiais: Quadro de Mar: 4 horas e 30 minutos.
Depois da aprovação, os candidatos convocados ainda precisarão comprovar os requisitos exigidos para o cargo e realizar exames médicos admissionais.
Para os profissionais do mar, também está previsto teste toxicológico para detecção de substâncias psicoativas.
Onde serão as oportunidades?
No quadro de terra, as vagas estão entre os polos de Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul.
Já para o quadro de mar, as oportunidades terão abrangência nacional.
A distribuição das 281 vagas por cargo e polo, além dos requisitos, etapas, conteúdos das provas e cronograma, está detalhada nos editais.
Segundo a Transpetro, os processos seletivos terão validade de um ano e meio, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.
Os processos seletivos também terão um mecanismo para equilibrar a presença de homens e mulheres na segunda fase.
Segundo a Transpetro, a iniciativa busca reduzir a sub-representação feminina nas carreiras contempladas pelos editais.
Atualmente, cerca de 15% dos empregados da companhia são mulheres, enquanto os homens representam aproximadamente 85% do quadro.
A medida será aplicada somente na composição da segunda etapa. Para chegar a essa fase, todos os candidatos precisarão atingir a nota mínima exigida na primeira.
A classificação final continuará considerando o desempenho dos participantes.
Cotas
Antes da publicação dos quatro editais, foi realizado um sorteio para definir os cargos, áreas e polos que receberiam determinadas vagas reservadas a grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência (PcD).
De acordo com a Transpetro, 30% das vagas e do cadastro de reserva serão destinados a grupos étnico-raciais:
25% para pessoas pretas e pardas;
- 3% para indígenas;
- 2% para quilombolas.
- Outros 10% são reservados para pessoas com deficiência.
A reserva de 10% também será aplicada à formação do cadastro de reserva, conforme estabelecido nos editais.
O sorteio foi realizado nos casos em que a quantidade de vagas por cargo, ênfase ou polo não permitia alcançar automaticamente os percentuais de reserva previstos na legislação.
O procedimento não selecionou candidatos e não interfere na classificação das provas. A função foi definir a distribuição das vagas reservadas entre cargos, ênfases e polos.
Cronograma do concurso
- Inscrições: até 14 de setembro
- Pedido de isenção da taxa: 12 a 19 de agosto
- Cartão de confirmação/local de prova: 24 de novembro
- Provas: 29 de novembro
- Gabaritos: 30 de novembro
- Recursos contra questões e gabaritos: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026
- Resultado final: 23 de março de 2027 (Terra) e 27 de abril de 2027 (Mar)
Com vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, o concurso pode ser uma oportunidade para quem busca uma vaga na Transpetro.
*Estagiária sob supervisão