Reprodução/Freepik P cria 200 vagas na ANPD e abre caminho para concursos.

Os interessados em participar do concurso público da Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, têm até as 23h59 de hoje (21) para se inscrever. Ao todo, a seleção oferece 4.171 oportunidades, sendo 281 vagas imediatas e 3.890 como cadastro de reserva. As chances são para profissionais de níveis médio, técnico e superior, nos quadros de terra e mar.

As remunerações mínimas variam de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como: previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso.

Quais são as vagas?

Foram publicados quatro editais. Para o quadro de terra, há uma seleção para cargos de nível médio/técnico e outra para nível superior. Já no quadro de mar, um edital é destinado a oficiais e outro a suboficiais e guarnição.

As oportunidades abrangem áreas como: administração, contabilidade, manutenção, enfermagem, engenharia, tecnologia e advocacia.

Também tem cargos ligados a área marítima, como auxiliar de saúde, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro e oficiais de máquinas e de náutica.

Editais

Edital 1 Mar: auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.

auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro. Edital 2 Mar: segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.

segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica. Edital 3 Terra: cargos de nível médio/técnico.

cargos de nível médio/técnico. Edital 4 Terra: cargos de nível superior.

Quanto é o salário?

No quadro de terra, o salário é de R$ 6.539,54 para nível médio/técnico e de R$ 14.973,62 para nível superior.

No quadro de mar, os valores variam conforme a função, entre R$ 5.464 e R$ 15.034,81. O maior valor é para o cargo de segundo oficial de náutica.

Qual é a taxa de inscrição?

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dinheiro

O valor depende do nível e do cargo que for escolhido:

R$ 81,50: nível médio/técnico, incluindo auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro e Profissional Transpetro de Nível Médio – Júnior;

incluindo auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro e Profissional Transpetro de Nível Médio – Júnior; R$ 117: nível superior, incluindo segundo oficial de máquinas, segundo oficial de náutica e Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde puderam solicitar a isenção da taxa, dentro dos prazos previstos nos editais.

Como será a seleção?

Para as vagas do quadro de mar, os candidatos passarão por provas objetivas e exame de aptidão física. Também haverá, quando necessário, procedimentos de confirmação das condições declaradas para concorrer às vagas reservadas.

As provas terão questões de conhecimentos gerais e específicos. Dependendo da função, o conteúdo pode incluir Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Inglês Técnico Marítimo.

Teste físico

O exame de aptidão física será exclusivo para o quadro de mar e terá dois testes:

Corrida de 12 minutos: mínimo de 1.800 metros para homens e 1.500 metros para mulheres;

mínimo de 1.800 metros para homens e 1.500 metros para mulheres; Natação: 25 metros, em estilo livre e sem limite de tempo.

Para o quadro de terra, não haverá teste físico. A seleção será por meio de provas objetivas e para candidatos as vagas reservadas, por uma etapa de confirmação das condições declaradas.

O que cai na prova?

Para os cargos de nível médio, será:

40 de conhecimentos específicos;

10 de Língua Portuguesa;

10 de Matemática.



Já para nível superior, serão 70 questões:

50 de conhecimentos específicos;

10 de Língua Portuguesa;

10 de Língua Inglesa.

A área de Advocacia terá uma etapa a mais. Além das 70 questões objetivas, os candidatos farão uma prova discursiva com duas questões, de caráter eliminatório e classificatório.

Para candidatos que concorrerem as vagas reservadas, estão previstas etapas específicas.

Pessoas com deficiência (PcD) passarão por avaliação. Também haverá confirmação complementar da autodeclaração de candidatos negros e verificação documental de indígenas e quilombolas.

Quando serão as provas?

Estão previstas para 29 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O candidato poderá escolher o local onde fará a prova entre as opções disponibilizadas pela banca, mesmo que seja diferente do polo de trabalho para o qual está concorrendo.

A duração varia conforme o cargo:

Nível médio: Quadro de Terra: 4 horas;

Quadro de Terra: 4 horas; Nível superior: Quadro de Terra: 4 horas e 30 minutos;

Quadro de Terra: 4 horas e 30 minutos; Advocacia: Quadro de Terra: 5 horas e 30 minutos;

Quadro de Terra: 5 horas e 30 minutos; Oficiais: Quadro de Mar: 4 horas e 30 minutos.

Depois da aprovação, os candidatos convocados ainda precisarão comprovar os requisitos exigidos para o cargo e realizar exames médicos admissionais.

Para os profissionais do mar, também está previsto teste toxicológico para detecção de substâncias psicoativas.

Onde serão as oportunidades?

Divulgação: Transpetro Serão quatro editais, voltados ao quadro de mar e terra em níveis técnico e superior

No quadro de terra, as vagas estão entre os polos de Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul.

Já para o quadro de mar, as oportunidades terão abrangência nacional.

A distribuição das 281 vagas por cargo e polo, além dos requisitos, etapas, conteúdos das provas e cronograma, está detalhada nos editais.

Segundo a Transpetro, os processos seletivos terão validade de um ano e meio, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Os processos seletivos também terão um mecanismo para equilibrar a presença de homens e mulheres na segunda fase.

Segundo a Transpetro, a iniciativa busca reduzir a sub-representação feminina nas carreiras contempladas pelos editais.

Atualmente, cerca de 15% dos empregados da companhia são mulheres, enquanto os homens representam aproximadamente 85% do quadro.

A medida será aplicada somente na composição da segunda etapa. Para chegar a essa fase, todos os candidatos precisarão atingir a nota mínima exigida na primeira.

A classificação final continuará considerando o desempenho dos participantes.

Cotas

Antes da publicação dos quatro editais, foi realizado um sorteio para definir os cargos, áreas e polos que receberiam determinadas vagas reservadas a grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com a Transpetro, 30% das vagas e do cadastro de reserva serão destinados a grupos étnico-raciais:

25% para pessoas pretas e pardas;



3% para indígenas;

2% para quilombolas.

Outros 10% são reservados para pessoas com deficiência.

A reserva de 10% também será aplicada à formação do cadastro de reserva, conforme estabelecido nos editais.

O sorteio foi realizado nos casos em que a quantidade de vagas por cargo, ênfase ou polo não permitia alcançar automaticamente os percentuais de reserva previstos na legislação.

O procedimento não selecionou candidatos e não interfere na classificação das provas. A função foi definir a distribuição das vagas reservadas entre cargos, ênfases e polos.

Cronograma do concurso

Inscrições: até 14 de setembro

Pedido de isenção da taxa: 12 a 19 de agosto

Cartão de confirmação/local de prova: 24 de novembro

Provas: 29 de novembro

Gabaritos: 30 de novembro

Recursos contra questões e gabaritos: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026

Resultado final: 23 de março de 2027 (Terra) e 27 de abril de 2027 (Mar)

Com vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, o concurso pode ser uma oportunidade para quem busca uma vaga na Transpetro.

*Estagiária sob supervisão